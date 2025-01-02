Число жертв ДТП в Чехии в прошлом году было самым низким с 1961 года: погибло 443 человека
5 января 2025
10:30
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Число жертв дорожно-транспортных происшествий в Чехии в прошлом году было самым низким с 1961 года, с тех пор как полиция ведет непрерывную статистику. По предварительным данным полиции, в прошлом году на дорогах Чехии погибло 443 человека, что на 12 меньше, чем годом ранее. За два дня в прошлом году дорожно-транспортные происшествия в Чехии унесли семь жизней, с другой стороны, более трети дней никто не погиб.
Самыми трагическими днями на чешских дорогах в этом году стали среда, 24 января, и вторник, 19 ноября. В оба дня в результате несчастных случаев погибло семь человек.
Жертвами аварий в основном становятся водители автомобилей. По статистике за период с начала года по конец ноября на их долю пришлось более трети погибших. Следом пошли мотоциклисты и пешеходы.
Наиболее распространенной причиной аварий является неправильный стиль вождения. За этим следует превышение скорости и отказ уступить дорогу.
В самом декабре прошлого года цифры были более трагичны, чем годом ранее. В последнем месяце прошлого года в Чехии дорожно-транспортные происшествия унесли 27 жизней, в 2023 году в декабре погибло 20 человек.
Наименьшее количество людей погибло на дорогах в Чешской Республике в 2022 году, когда погибло 454 человека. Самый высокий показатель с момента основания Чешской Республики составил 1 473 человека в 1994 году. С 2008 года годовое число было ниже 1 000 человек.
В прошлом году семь человек погибли на дорогах Чехии в среду, 24 января, и во вторник, 19 ноября. С другой стороны, по предварительной информации, за 130 дней ни одна авария не унесла жизни. Жертвами ДТП являются в основном водители легковых автомобилей, по данным на конец ноября на их долю пришлось более трети погибших. Далее следуют мотоциклисты и пешеходы.
В прошлом году в Чехии количество тяжелораненых в дорожно-транспортных происшествиях было, видимо, самым низким в статистике с 1961 года. По предварительным данным, их было менее 1 600. Самый низкий показатель был в 2021 году, когда на дорогах серьезно пострадали 1 624 человека.
Жертвами аварий в основном становятся водители автомобилей. По статистике за период с начала года по конец ноября на их долю пришлось более трети погибших. Следом пошли мотоциклисты и пешеходы.
Наиболее распространенной причиной аварий является неправильный стиль вождения. За этим следует превышение скорости и отказ уступить дорогу.
В самом декабре прошлого года цифры были более трагичны, чем годом ранее. В последнем месяце прошлого года в Чехии дорожно-транспортные происшествия унесли 27 жизней, в 2023 году в декабре погибло 20 человек.
Наименьшее количество людей погибло на дорогах в Чешской Республике в 2022 году, когда погибло 454 человека. Самый высокий показатель с момента основания Чешской Республики составил 1 473 человека в 1994 году. С 2008 года годовое число было ниже 1 000 человек.
В прошлом году семь человек погибли на дорогах Чехии в среду, 24 января, и во вторник, 19 ноября. С другой стороны, по предварительной информации, за 130 дней ни одна авария не унесла жизни. Жертвами ДТП являются в основном водители легковых автомобилей, по данным на конец ноября на их долю пришлось более трети погибших. Далее следуют мотоциклисты и пешеходы.
В прошлом году в Чехии количество тяжелораненых в дорожно-транспортных происшествиях было, видимо, самым низким в статистике с 1961 года. По предварительным данным, их было менее 1 600. Самый низкий показатель был в 2021 году, когда на дорогах серьезно пострадали 1 624 человека.
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