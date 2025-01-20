Служба доставки Zásilkovna повысит цены на некоторые услуги

Компания объявила об изменении цен на своем сайте во вторник. В качестве причины компания назвала рост расходов в связи с инфляцией и инвестициями в эксплуатацию и расширение сети.



Впервые за почти три года компания Zásilkovna повысила цены на некоторые услуги. «Мы установили новые цены, чтобы соответствовать рыночному уровню и оставаться конкурентоспособными», — заявили в компании.



Основной причиной повышения цен является инфляция, которая в последние годы значительно повлияла на все операционные расходы, включая цены на энергию и другие ресурсы. «В то же время в последние годы мы сделали значительные инвестиции в нашу деятельность и расширение сети», — пояснили в Zásilkovna.



Сейчас клиенты платят 64 кроны за доставку посылки весом до 5 килограммов в ящик самообслуживания или в пункт выдачи в Чешской Республике (при доставке в пункт выдачи). В случае доставки в депо Zásilkovna цена на 10 крон ниже. Согласно новому прейскуранту, с 20 февраля цена будет на 8 крон выше в обоих случаях, то есть 72 и 62 кроны. Люди, отправляющие посылки наложенным платежом, также будут платить больше. Цена вырастет с нынешних 17 до 21 кроны.



Группа Packeta, которой принадлежит Zásilkovna, была основана в 2010 году Евой Кийонковой. В прошлом году вместе с другими владельцами она продала 100% акций компании консорциуму Emma Capital и CVC Capital Partners при капитальной поддержке R2G. В прошлом году оборот компании Packeta Group увеличился на 17% и составил 8,46 миллиарда крон. Количество доставленных посылок увеличилось на 24% до 130 миллионов, при этом 97% посылок были доставлены в течение второго дня после отправки.



В прошлом году рынок посылок в Чехии процветал. Другой крупный игрок на этом рынке, компания GLS, также сообщила о росте количества отправлений, увеличив их на 15% и расширив число пунктов выдачи втрое — до 4 600. Balíkovna, которая в этом году будет выделена из состава Почты Чехии, доставила в прошлом году 52,1 миллиона посылок, что на 8% меньше.