В октябре будет представлен электрический Ferrari
8 февраля 2025
18:00
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Первая в истории модель Ferrari, работающая исключительно на электричестве, будет представлена на специальном мероприятии для инвесторов 9 октября, следует из заявления генерального директора автопроизводителя Бенедетто Виньи. Он сказал, что культовый бренд расскажет много нового о своем будущем во время этого мероприятия.
По его словам, автомобиль уже преодолел тысячи тестовых километров по обычным дорогам.
Он не добавил никаких технических подробностей, но пообещал, что это будет автомобиль, который доставит массу удовольствия своим пользователям.
По данным Reuters, цена на автомобиль может быть установлена на уровне 10 миллионов долларов. Однако Винья ничего не подтвердил, заявив, что автопроизводитель всегда устанавливает цены на свои новые автомобили за месяц до запуска. Между тем пока еще неназванный электрический Ferrari появится в продаже только в 2026 году.
В прошлом году автопроизводитель с эмблемой в виде скачущей лошади снова показал хорошие результаты. Он поставил клиентам почти на один процент больше автомобилей, чем в 2023 году, в общей сложности 13 272 машины, но продажи выросли на двенадцать процентов. Они составили 6,7 миллиарда евро. Прибыль выросла еще больше (на 21%). Таким образом, в балансе прошлого года она оценивается в 1,53 миллиарда евро.
Он не добавил никаких технических подробностей, но пообещал, что это будет автомобиль, который доставит массу удовольствия своим пользователям.
По данным Reuters, цена на автомобиль может быть установлена на уровне 10 миллионов долларов. Однако Винья ничего не подтвердил, заявив, что автопроизводитель всегда устанавливает цены на свои новые автомобили за месяц до запуска. Между тем пока еще неназванный электрический Ferrari появится в продаже только в 2026 году.
В прошлом году автопроизводитель с эмблемой в виде скачущей лошади снова показал хорошие результаты. Он поставил клиентам почти на один процент больше автомобилей, чем в 2023 году, в общей сложности 13 272 машины, но продажи выросли на двенадцать процентов. Они составили 6,7 миллиарда евро. Прибыль выросла еще больше (на 21%). Таким образом, в балансе прошлого года она оценивается в 1,53 миллиарда евро.
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