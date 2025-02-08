Массовая авария с участием шести автомобилей заблокировала въезд в Прагу
11 февраля 2025
14:24
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Массовая авария с участием шести автомобилей на несколько часов заблокировала движение на Новопацкой улице в Праге. В результате аварии произошла крупная утечка топлива на дороге, на месте происшествия работали пожарные. Парамедики оказали помощь одному молодому человеку и доставили его в травматологический центр.
Авария произошла около 11 часов утра с автострады D10 в направлении Праги, непосредственно перед съездом на Саталице. «Произошло столкновение между грузовиком, фургоном и четырьмя легковыми автомобилями. Дорога была полностью закрыта», — сказал представитель полиции Ян Рыбанский.
Движение было восстановлено до 14:00.
Спасатели оказали помощь одному молодому человеку на месте происшествия и направили на место происшествия врача, инспектора и парамедиков. «Столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. Парамедики, врач и инспектор оказывали помощь мужчине примерно 20 лет с травмами головы. Жизнь пациента была вне опасности, и после осмотра и последующего лечения он был доставлен в травматологическую клинику», — говорится в сообщении сети X.
Пожарные занимаются ликвидацией утечек жидкости из грузовика и других автомобилей.
На подъезде к Праге, а также на Штербогольской дороге и в ее окрестностях образовались пробки. Полицейские направляют движение на место происшествия. Пока неясно, как долго будет закрыта дорога в направлении Летнян и Просека.
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