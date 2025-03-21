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Водитель BMW врезался в трамвайную остановку в Праге, пострадала 105-летняя женщина

Новости 420on
24 марта 2025
08:00
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Водитель белого BMW въехал в трамвайную остановку в пражском районе Гостиварж в воскресенье днем. По предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре человека. По всей видимости, водитель не справился с управлением на мокрой дороге.
Авария произошла на улице Швехлова после пяти часов вечера. Служба спасения направила на место происшествия четыре машины скорой помощи, машину с врачом и дорожным инспектором. В 17:48 спасатели по сети X сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека. Все они находятся вне опасности для жизни.

В результате аварии пострадали три женщины в возрасте 45, 60 и 105 лет. Одна из них получила рваные раны ноги и головы, другая — травмы грудной клетки, а самая старшая — травму руки. 60-летний мужчина получил травмы грудной клетки. «У всех пациентов травмы легкой и средней степени тяжести», — добавили медики.

По предварительным выводам полиции, водитель (1959 года рождения) не справился с управлением на мокрой дороге и съехал с дороги прямо в автобусную остановку. Всего в машине ехали три человека, пострадали только двое. «Тест на алкоголь у водителя отрицательный, точная причина аварии выясняется», — сообщила представитель полиции Ева Кропачова.

Согласно фотографии, полученной от пражских пожарных, автомобиль проехал через металлические барьеры и частично оказался на автобусной остановке, где остался неподвижным.
дтп Чехия Автомобили
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