Рост безработицы в Чехии в июле: какие причины?
8 августа 2025
21:00
403
Летний спад в найме и выход на рынок труда выпускников стали основными причинами июльского роста безработицы в Чехии. Однако в годовом сравнении главной причиной роста уровня безработицы некоторые эксперты называют слабую динамику чешской промышленности.
Согласно данным Министерства труда и социальных дел, уровень безработицы в июле составил 4,4% по сравнению с 4,2% в июне. В абсолютных цифрах это 329 501 зарегистрированный безработный, что на 14 036 больше, чем в предыдущем месяце. Число доступных вакансий также сократилось — до 95 553.
Региональные различия
Больше всего безработных по-прежнему в Устецком (6,7%) и Моравско-Силезском (6,2%) краях. Наименьший уровень — в Праге (3,4%). Среди отдельных районов лидируют по безработице Мост (9,6%) и Карвина (9,3%). Самая низкая — менее 3% — зафиксирована в округах Прага-восток, Прага-запад, Рихнов-над-Кнежноу, Пельгржимов и Бенешов.
В среднем по стране на одну вакансию претендуют 3,4 соискателя, но, например, в Карвинском районе этот показатель превышает 24.
Министр труда и соцполитики Мариан Юречка (KDU-ČSL) назвал июльский рост ожидаемым и типичным для летнего сезона. Глава службы занятости Даниэл Криштоф добавил, что рост в 0,2% между июнем и июлем аналогичен прошлогоднему и связан с завершением краткосрочных контрактов, отпускным сезоном и регистрацией выпускников.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
8 АВГУСТА 2025
1184
13:00
8 АВГУСТА 2025
1102
11:00
8 АВГУСТА 2025
3976
09:30
8 АВГУСТА 2025
811
08:30
8 АВГУСТА 2025
683
16:30
7 АВГУСТА 2025
1599
15:00
7 АВГУСТА 2025
3146
13:30
7 АВГУСТА 2025
1008
09:30
7 АВГУСТА 2025
5696
08:30
7 АВГУСТА 2025
1172
21:00
6 АВГУСТА 2025
1608
19:30
6 АВГУСТА 2025
5883
18:00
6 АВГУСТА 2025
1855