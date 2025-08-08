ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Рост безработицы в Чехии в июле: какие причины?

Новости и статьи
8 августа 2025
21:00
403
Летний спад в найме и выход на рынок труда выпускников стали основными причинами июльского роста безработицы в Чехии. Однако в годовом сравнении главной причиной роста уровня безработицы некоторые эксперты называют слабую динамику чешской промышленности.
Согласно данным Министерства труда и социальных дел, уровень безработицы в июле составил 4,4% по сравнению с 4,2% в июне. В абсолютных цифрах это 329 501 зарегистрированный безработный, что на 14 036 больше, чем в предыдущем месяце. Число доступных вакансий также сократилось — до 95 553. 

Региональные различия 
Больше всего безработных по-прежнему в Устецком (6,7%) и Моравско-Силезском (6,2%) краях. Наименьший уровень — в Праге (3,4%). Среди отдельных районов лидируют по безработице Мост (9,6%) и Карвина (9,3%). Самая низкая — менее 3% — зафиксирована в округах Прага-восток, Прага-запад, Рихнов-над-Кнежноу, Пельгржимов и Бенешов. 

В среднем по стране на одну вакансию претендуют 3,4 соискателя, но, например, в Карвинском районе этот показатель превышает 24. 

Министр труда и соцполитики Мариан Юречка (KDU-ČSL) назвал июльский рост ожидаемым и типичным для летнего сезона. Глава службы занятости Даниэл Криштоф добавил, что рост в 0,2% между июнем и июлем аналогичен прошлогоднему и связан с завершением краткосрочных контрактов, отпускным сезоном и регистрацией выпускников. 
безработица Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
8 АВГУСТА 2025
1184
ЭКОНОМИКА
ИССЛЕДОВАНИЕ: ЧЕХИ ПРИ ОЦЕНКЕ МИГРАНТОВ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ НА ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЕ
13:00
8 АВГУСТА 2025
1102
ОБЩЕСТВО
ЛЮДИ НЕ МОГУТ ЗВОНИТЬ, НЕ РАБОТАЕТ ИНТЕРНЕТ. У МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА O2 ТРЕТИЙ СБОЙ ЗА НЕДЕЛЮ
11:00
8 АВГУСТА 2025
3976
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЕВ СТАЛО БОЛЬШЕ, РОССИЯН МЕНЬШЕ. В ЧЕХИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОЖИВАЕТ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ИНОСТРАНЦЕВ
09:30
8 АВГУСТА 2025
811
ЭКОНОМИКА
ПРАВЛЕНИЕ ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ОСТАВИЛО БАЗОВУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 3,5%
08:30
8 АВГУСТА 2025
683
ЭКОНОМИКА
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ШЕСТИ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ ЧЕХИИ ВЫРОСЛА ДО 46 МИЛЛИАРДОВ КРОН
16:30
7 АВГУСТА 2025
1599
ПОЛИТИКА
В ПРАГЕ СУД ОПРАВДАЛ АКТИВИСТОВ, НАРИСОВАВШИХ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ ПЕРЕД РОССИЙСКИМ ДОМОМ
15:00
7 АВГУСТА 2025
3146
ОБЩЕСТВО
ВЫХОДНЫЕ ПРИНЕСУТ ТРОПИЧЕСКУЮ ЖАРУ В ЧЕХИЮ
13:30
7 АВГУСТА 2025
1008
ЭКОНОМИКА
АЭРОПОРТ ПРАГИ В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ ОБСЛУЖИЛ 7,77 МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ И СТРЕМИТСЯ К РЕКОРДУ
12:00
7 АВГУСТА 2025
27405
ОБЩЕСТВО
РОССИЯНЕ ПОКУПАЮТ КАЗАХСТАНСКИЕ «ШКОДЫ». АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ С ЭТИМ ПОДЕЛАТЬ, СЧИТАЕТ ЭКСПЕРТ
11:00
7 АВГУСТА 2025
1503
ОБЩЕСТВО
ДЕМОНТАЖ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА У ПРАЖСКОГО АЭРОПОРТА ПРИВЕДЕТ К ПЕРЕКРЫТИЮ ДВИЖЕНИЯ НА ТРАССЕ D7 В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
09:30
7 АВГУСТА 2025
5696
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ 3,9 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ИМЕЮТ ПЕНСИОННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, В ЭТОМ ГОДУ ИХ ЧИСЛО СОКРАТИЛОСЬ НА 59 000
08:30
7 АВГУСТА 2025
1172
ОБЩЕСТВО
НА КРЫШЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА У ПРАГИ ЗАГОРЕЛАСЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА, СОТНИ ЛЮДЕЙ ЭВАКУИРОВАНЫ
21:00
6 АВГУСТА 2025
1608
ПОЛИТИКА
ИИ В ЧЕШСКОЙ ПОЛИТИКЕ: БОТ СИНТИЯ ЗАЩИЩАЕТ УКРАИНУ И КРИТИКУЕТ БАБИША, АРМИЯ ОТКРЕЩИВАЕТСЯ
19:30
6 АВГУСТА 2025
5883
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЧЕХИИ В ИЮЛЕ РЕЗКО ВЫРОСЛИ: ВЕЧЕРА И ВЫХОДНЫЕ — САМЫЕ ДОРОГИЕ
18:00
6 АВГУСТА 2025
1855
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ НА ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ В ЧЕХИИ РАСТУТ, НО РЫНОК ЗАМЕДЛЯЕТСЯ НА ФОНЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА