Рост безработицы в Чехии в июле: какие причины?

Согласно данным Министерства труда и социальных дел, уровень безработицы в июле составил 4,4% по сравнению с 4,2% в июне. В абсолютных цифрах это 329 501 зарегистрированный безработный, что на 14 036 больше, чем в предыдущем месяце. Число доступных вакансий также сократилось — до 95 553.





Региональные различия





Больше всего безработных по-прежнему в Устецком (6,7%) и Моравско-Силезском (6,2%) краях. Наименьший уровень — в Праге (3,4%). Среди отдельных районов лидируют по безработице Мост (9,6%) и Карвина (9,3%). Самая низкая — менее 3% — зафиксирована в округах Прага -восток, Прага-запад, Рихнов-над-Кнежноу, Пельгржимов и Бенешов.

В среднем по стране на одну вакансию претендуют 3,4 соискателя, но, например, в Карвинском районе этот показатель превышает 24.





Министр труда и соцполитики Мариан Юречка (KDU-ČSL) назвал июльский рост ожидаемым и типичным для летнего сезона. Глава службы занятости Даниэл Криштоф добавил, что рост в 0,2% между июнем и июлем аналогичен прошлогоднему и связан с завершением краткосрочных контрактов, отпускным сезоном и регистрацией выпускников.