Уровень безработицы в Чехии достиг максимума с марта 2017 года

Уровень безработицы вырос до 4,5%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в июле. Количество вакансий, доступных через биржу труда, сократилось до 95 117.







По сравнению с июлем число безработных увеличилось на 4 123 человека, а в годовом исчислении (по сравнению с августом 2022 года) — на 47 304 человека. В межгодовом сравнении уровень безработицы вырос на 0,7 процентного пункта.



Сезонные факторы и прогнозы







Министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) прокомментировал данные: «Августовский рост безработицы до 4,5% является умеренным и соответствует обычной тенденции в летний период, когда наблюдается спад в найме новых сотрудников».











Неблагоприятная летняя Мартин Янский из рекрутингового агентства Randstad ČR также не видит причин для паники. Он отметил, что летом люди менее активно ищут работу, а компании сокращают набор из-за отпусков и снижения потребности в сезонных работниках. Рост числа регистрирующихся в службах занятости он связывает с окончанием сезонных контрактов и снижением спроса на «белых воротничков».Неблагоприятная летняя погода с чередующимися периодами дождей и аномальной жары также сыграла свою роль, негативно повлияв на туристический сектор и сезонные продажи, что снизило спрос на временных работников. Кроме того, в жаркие дни соискатели часто откладывали собеседования.



Андреа Линхартова Паланова, эксперт PwC, подтверждает, что продолжение умеренного роста безработицы в августе еще на 0,1 пункта не является неожиданностью, учитывая летний сезон и сохраняющиеся сложности в чешской промышленности. По ее мнению, в сентябре может произойти очередное снижение благодаря выпускникам учебных заведений, выходящим на рынок труда, и возможной стабилизации экспортно-ориентированных компаний после урегулирования таможенных вопросов с США



Исполняющий обязанности директора Управления по вопросам занятости Матей Новак добавил, что после летних каникул ожидается активизация найма в компаниях и выход на работу в таких секторах, как





Региональные различия и вакансии



Как и прежде, самый высокий уровень безработицы в расчете на количество жителей наблюдается в Устецком (6,7%) и Моравско-Силезском краях (6,3%). Самый низкий уровень — в столице (2,9%).



На одно свободное рабочее место в среднем по стране приходится около 3,5 безработных. Хуже всего ситуация в районах Карвина (23,1 человека на место), Соколов (18) и Дечин (13).







Наиболее востребованными профессиями среди работодателей являются операторы погрузчиков и кладовщики, строительные рабочие, водители грузовиков и тягачей, повара, монтажники и уборщики.