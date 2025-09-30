Визовые центры Чехии в России прекратили работу
30 сентября 2025
20:40
537
Визовые центры Чехии закрылись по всей России, сообщила VFS Global. Подавать заявления на выдачу виз теперь следует в консульский отдел посольства Чехии в Москве.
Визовые центры Чехии в России закрылись, согласно данным на сайте VFS Global. 26 сентября компания сообщила о последнем дне приема заявлений в региональных центрах. В уведомлении говорилось, что в Москве последним днем приема заявок будет 29 сентября, пишет РБК.
«После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в Консульский отдел Посольства Чешской Республики в Москве», — сказано в сообщении.
После начала войны в Украине власти Чехии решили закрыть генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также приостановили выдачу туристических виз. На прошлой неделе посольство Чехии в Москве опровергло появившиеся в соцсетях сообщения о возобновлении приема заявок от россиян на туристическую визу с целью посещения по приглашению от граждан республики.
С октября 2022 года Чехия запретила въезд в страну россиянам с шенгенскими визами с целью туризма, спорта или культуры. Были закрыты российские генконсульства в Брно и Карловых Варах. Они прекратили работу с 7 марта 2022 года, их функции перешли к консульскому отделу посольства России в Праге.
«После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в Консульский отдел Посольства Чешской Республики в Москве», — сказано в сообщении.
После начала войны в Украине власти Чехии решили закрыть генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также приостановили выдачу туристических виз. На прошлой неделе посольство Чехии в Москве опровергло появившиеся в соцсетях сообщения о возобновлении приема заявок от россиян на туристическую визу с целью посещения по приглашению от граждан республики.
С октября 2022 года Чехия запретила въезд в страну россиянам с шенгенскими визами с целью туризма, спорта или культуры. Были закрыты российские генконсульства в Брно и Карловых Варах. Они прекратили работу с 7 марта 2022 года, их функции перешли к консульскому отделу посольства России в Праге.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
334
19:30
30 СЕНТЯБРЯ 2025
599
15:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1676
13:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
957
12:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
989
10:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1678
09:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1358
22:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1687
20:03
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2453
18:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
3348
16:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2584
15:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
2361
14:00
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1807
13:30
29 СЕНТЯБРЯ 2025
1276