Визовые центры Чехии в России прекратили работу

Новости 420on 30 сентября 2025 20:40 537

Визовые центры Чехии закрылись по всей России, сообщила VFS Global. Подавать заявления на выдачу виз теперь следует в консульский отдел посольства Чехии в Москве.