Второй день парламентских выборов в Чехии: избирательные участки сегодня будут открыты до 14:00

Новости 420on
4 октября 2025
09:05
329
Избирательные участки в Чехии сегодня в 08:00 вновь открылись после ночного перерыва, чтобы люди могли завершить голосование по будущему составу Палаты депутатов.
Депутатов смогут выбрать граждане Чехии, которые не успели сделать это в пятницу. На это у них есть следующие шесть часов. Предварительные результаты голосования, как и в предыдущих выборах, должны быть известны к вечеру суббуоты. Проблемы с использованием электронного удостоверения личности на выборах не исключены и сегодня. Об этом сообщила в сети X Агентство по цифровым и информационным технологиям (DIA). Поэтому ведомство рекомендует людям брать с собой в избирательные участки и классическое удостоверение личности.

«Несмотря на интенсивную работу по обеспечению работы приложения, мы не можем гарантировать 100-процентную надежность eDokladů. Мы рекомендуем избирателям взять с собой пластиковое удостоверение личности и сегодня», — сообщила DIA. Если люди хотят предъявить на выборах электронное удостоверение, ведомство рекомендует им предварительно открыть приложение дома и убедиться, что у них есть действующий документ. В приложении должен отобразиться зеленый ярлык с надписью «Цифровая выписка действительна».



DIA добавила, что не работает регистрация новых пользователей, а также существующих, которые «отвязали» приложение и теперь пытаются подключиться к нему снова. «Мы работаем над исправлением и приносим извинения за неудобства», — добавила она.



С помощью eDokladu, или электронного удостоверения личности, люди могут в этом году впервые проголосовать в Палату депутатов. Согласно закону, документ должен быть обновлен менее чем за 48 часов. В настоящее время активированные eDoklady имеют около 800 000 человек в Чехии



Голосование закончится в 14:00. Затем избирательные комиссии начнут подсчитывать бюллетени и другие данные, такие как явка или преференциальные голоса. Эта информация будет затем передана для обработки результатов выборов Чешскому статистическому управлению, которое будет постепенно публиковать результаты голосования на избирательном сайте www.volby.cz. Большинство из них может быть известно к позднему вечеру.



В этом году в парламентских выборах люди могут выбирать из 26 групп, но ни в одном из регионов нет полного списка. Самый разнообразный выбор у жителей Праги, а самый скудный – у жителей Края Высочина. За 200 мест в парламенте борются в общей сложности 4462 кандидата, что примерно на 800 меньше, чем на предыдущих выборах четыре года назад, в которых участвовали 22 группы.

выборы Чехия Палата депутатов ЧР
