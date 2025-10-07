ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Андрей Бабиш заявил о приостановке дорожных проектов в Чехии из-за нехватки денег

7 октября 2025
09:00
Председатель движения ANO Андрей Бабиш после встречи с главой Управления автомобильных дорог Радеком Матлом заявил, что из-за нехватки средств приостанавливаются строительство дорог и модернизация железных дорог.
Министр транспорта Мартин Купка (ODS) это опроверг, подчеркнув, что ни один из проектов не остановлен, хотя на следующий год потребуется больше денег. 


Бюджет Государственного фонда транспортной инфраструктуры на 2026 год составит 144,6 миллиарда крон — на 15,7 милиарда меньше, чем в этом году. Ассоциация дорожных строителей предупреждает, что это может затормозить завершение автомагистральной сети. 


Бабиш утверждает, что приостановлены проекты, включая автомагистраль Яромерж — Трутнов, выкуп земель под Пражскую кольцевую дорогу и дорогу Прага — Табор, а также модернизацию линий ПрагаКладно и Градец-Кралове — Пардубице. Купка в ответ заявил, что работы продолжаются: строится 276 километров автомагистралей, к декабрю будет завершено 67 километров, а финансирование на этот год обеспечено. 


Министр признал, что в будущем нужно искать дополнительные средства: «Новому правительству придется увеличить бюджет, чтобы поддержать темпы строительства».
Андрей Бабиш дороги строительство Чехия
