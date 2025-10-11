Почему рост безработицы не вызывает паники? Взгляд экономистов
11 октября 2025
20:00
304
По данным Чешской службы занятости, уровень безработицы в стране в сентябре 2025 года остался на отметке 4,5%, повторив показатель августа. Несмотря на это, общее количество зарегистрированных безработных несколько увеличилось, превысив 337 000 человек. В годовом сравнении наблюдается более значительный рост.
Региональные различия
Ситуация на рынке труда варьируется в разных регионах. Наиболее сложное положение сохраняется в Карловарском, Устецком и Моравско-Силезском краях, где уровень безработицы является самым высоким по стране. В то же время Прага демонстрирует наиболее низкие показатели — 3,5%. Количество вакансий по стране незначительно выросло, достигнув почти 96 000.
Влияние сезонных факторов
Эксперты отмечают, что стагнация общего показателя безработицы была ожидаемой. На рынок труда традиционно повлиял приток выпускников учебных заведений в сентябре, однако этот фактор был частично сбалансирован возвращением на работу части граждан после летнего периода. Несмотря на текущий рост, Чехия продолжает оставаться одной из стран ЕС с самым низким уровнем безработицы.
В число людей, состоящих на учете в центре занятости, входят безработные, которые не могут сразу приступить к работе. К ним относятся люди, проходящие курсы переподготовки, женщины в декретном отпуске, заключенные или люди, находящиеся на больничном. Так называемых «досягаемых» соискателей в возрасте от 15 до 64 лет, которые могут немедленно приступить к работе, в сентябре в Чехии было почти 317 000 человек.
