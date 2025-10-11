Почему рост безработицы не вызывает паники? Взгляд экономистов

Новости и статьи 11 октября 2025 20:00 304

По данным Чешской службы занятости, уровень безработицы в стране в сентябре 2025 года остался на отметке 4,5%, повторив показатель августа. Несмотря на это, общее количество зарегистрированных безработных несколько увеличилось, превысив 337 000 человек. В годовом сравнении наблюдается более значительный рост.