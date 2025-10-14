ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Президент Чехии высказался о воинской обязанности

14 октября 2025
15:00
Во время визита в Устецкий край президент Чехии Петр Павел заявил, что введение обязательной воинской службы в настоящее время не является необходимым. По его мнению, вместо принудительного призыва следует создавать условия для добровольного участия граждан в вопросах обороны.
Глава государства подчеркнул важность ответственного подхода к безопасности. Он указал, что привлечение мотивированных граждан, включая специалистов в области современных технологий, не только эффективно, но и экономически выгодно для государства.

В ходе общения со студентами в Шлукнове президент также ответил на вопросы об искусственном интеллекте и своих планах на будущие выборы. В беседе со студентами Павел признался, что в юности планировал поступать на лесное хозяйство, но в итоге выбрал военную гимназию. Программа его визита включала посещение социально неблагополучного района и национального парка. 
