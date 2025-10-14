Президент Чехии высказался о воинской обязанности

Во время визита в Устецкий край президент Чехии Петр Павел заявил, что введение обязательной воинской службы в настоящее время не является необходимым. По его мнению, вместо принудительного призыва следует создавать условия для добровольного участия граждан в вопросах обороны.