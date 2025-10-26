В Чехии резко вырос интерес к вакцинации от гепатита A — за неделю привились 15 000 человек

В Чехии за последнюю неделю от гепатита A привились 15 000 человек, а с начала года введено уже более 127 000 доз вакцины. Это примерно вдвое больше, чем за весь прошлый год, когда вакцинацию прошли 66 000 человек. Из-за резкого роста интереса в стране ощущается дефицит препаратов, сообщает Министерство здравоохранения.