В Чехии резко вырос интерес к вакцинации от гепатита A — за неделю привились 15 000 человек
26 октября 2025
11:00
В Чехии за последнюю неделю от гепатита A привились 15 000 человек, а с начала года введено уже более 127 000 доз вакцины. Это примерно вдвое больше, чем за весь прошлый год, когда вакцинацию прошли 66 000 человек. Из-за резкого роста интереса в стране ощущается дефицит препаратов, сообщает Министерство здравоохранения.
Государственный институт по контролю лекарственных средств (SÚKL) заявил, что в страну направлены внеочередные поставки вакцин. Первая партия прибыла еще в сентябре, но спрос оказался многократно выше ожидаемого.
По словам директора SÚKL Томаша Бораня, производство и доставка вакцин планируются заранее, поэтому столь высокий рост интереса было невозможно предсказать. Новые партии препаратов ожидаются в ближайшие дни и недели.
Эпидемиолог Растислав Мадьяр отметил, что Чехия стремится получить дополнительные вакцины и от других стран Европейского союза. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), аналогичная ситуация наблюдается в Словакии, Венгрии и Австрии.
С начала года гепатитом A в Чехии заразились более 1 800 человек — это самый высокий показатель с 1996 года. В прошлом году заболевших было примерно втрое меньше.
Большинство жителей Чехии оплачивают вакцинацию самостоятельно: одна доза стоит около 1 500 крон. Бесплатно прививку получают только медицинские работники и лица, контактировавшие с заболевшими. Полная защита формируется после двух доз, однако специалисты допускают возможность временной отсрочки второй инъекции, чтобы обеспечить вакцинацию для большего числа людей.
Мадьяр пояснил, что у разных вакцин допустимы разные интервалы между дозами: у Vaqta до 18 месяцев, Avaxim до 36 месяцев и Havrix до 60 месяцев.
Врачи связывают рост числа случаев с низким уровнем коллективного иммунитета и длительным отсутствием масштабных вспышек заболевания. Последняя крупная эпидемия гепатита A в Чехии произошла в 1979 году, когда заразились более 32 000 человек. В 1989 году было зарегистрировано 2 600 случаев, а в 1996 году — 2 083. По прогнозам, нынешний год может побить этот антирекорд. Только в Праге за последнюю неделю выявили еще 61 новый случай.
