В Чехии сошел с рельсов исторический электропоезд Pantograf — движение поездов ограничено

👉 Текущая ситуация:

На участке Пршеров – Бродек-у-Пршерова поезда следуют только по одному пути, что вызывает задержки от 5 до 10 минут, сообщили Чешские железные дороги.

Вагон сошел с рельсов при переезде через стрелки, в результате чего состав сместился в сторону.





Исторический поезд был выведен на линию внепланово, в рамках специального рейса по железным дорогам Оломоуцкого края. Электропоезда Pantograf курсировали по чешским железным дорогам с 1970-х годов, а их регулярная эксплуатация завершилась в прошлом году.





На месте работают технические службы и железнодорожная инспекция, которые выясняют обстоятельства происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.