Зима приближается. Первый снег в Крушных горах
27 октября 2025
19:00
557
В воскресенье в горных поселках Бублава и Стршибрна, расположенных в Крушных горах, выпал первый снег. Снежинки пока только кружат в воздухе и не задерживаются на земле, однако уже создали характерную зимнюю атмосферу в этих высокогорных населенных пунктах.
Местные жители и операторы горнолыжных курортов встречают приход зимы с оптимизмом. В лыжном центре Бублава-Стршибрна первые снежинки восприняли как символический знак приближающегося сезона. Как только температура позволит, на склонах запустят систему искусственного оснежения, чтобы подготовить трассы для любителей зимних видов спорта.
