Зима приближается. Первый снег в Крушных горах

Новости и статьи 27 октября 2025 19:00 557

В воскресенье в горных поселках Бублава и Стршибрна, расположенных в Крушных горах, выпал первый снег. Снежинки пока только кружат в воздухе и не задерживаются на земле, однако уже создали характерную зимнюю атмосферу в этих высокогорных населенных пунктах.