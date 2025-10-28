ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

28 октября и в ближайшие выходные не будут ходить поезда метро на линии B между станциями Florenc и Vysočanská

Новости 420on
28 октября 2025
10:30
547
Движение по линии метро B между станциями Florenc и Vysočanská сегодня приостановлено из-за работ на путях, проводимых в рамках реконструкции станции Českomoravská.
Пассажиры могут воспользоваться временным трамвайным маршрутом XB, а также обычными трамваями №3, 8 и 12.

 Ограничение движения, кроме 28 октября, будет действовать и в выходные 1 и 2 ноября. 

Между станциями Vysočanská и Černý Most метро будет курсировать по одному пути, так как на данном участке нет разворотных путей. На станции Hloubětín пассажирам придется пересаживаться между поездами на первом и втором путях, которые будут следовать друг за другом.

В дневное время в период закрытия будут курсировать замещающие трамваи XB по маршруту Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – Vysočanská.

В качестве замещающего трамвайного транспорта можно также воспользоваться регулярными маршрутами №12, а между станциями Florenc и Palmovka можно воспользоваться регулярными трамваями №№3 и 8.

Реконструкция станции Českomoravská началась 6 января этого года и должна была продлиться примерно до конца этого года. Однако некоторые несущие конструкции станции оказались в худшем состоянии, чем предполагалось, что привело, с одной стороны, к необходимости проведения выходных перерывов в движении, которые изначально не планировались, а с другой – к продлению закрытия станции до первого квартала следующего года. 





метро Прага реконструкция
