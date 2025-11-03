Киберпреступники в Чехии стали более активны: 20-летняя девушка потеряла более миллиона крон
3 ноября 2025
11:30
Число атак со стороны фальшивых полицейских или банкиров растет. Кроме того, киберпреступники начинают усиливать давление. Они угрожают своим жертвам, становятся более настойчивыми и используют более изощренные психологические тактики. Некоторым людям становится все труднее распознать мошенников. Кроме того, среди ограбленных уже далеко не только пожилые люди. Криминалисты из Остравы расследуют случай, когда киберпреступники по телефону обманули 20-летнюю женщину.
20-летнюю женщину выбрали двое мошенников, которые представились полицейским и банкиром. Оба при этом злоупотребили личностью реально существующих людей. Они утверждали, что кто-то пытается ее ограбить и что они хотят ей помочь. Затем они выудили у женщины информацию о том, сколько денег у нее на счетах — текущем и сберегательном. Обманутая женщина все время записывала разговоры.
Лжеполицейский повторял молодой женщине, что он заботится о ее благе. Благодаря этому он узнал, что у нее есть еще много денег на другом счете. Он завоевал ее доверие и личными замечаниями.
«Конечно, не раскрывайте нам ваш идентификационный номер. Нас интересует только дата рождения, чтобы убедиться, что я разговариваю с нужным человеком. «Ой, я бы хотел быть в вашем возрасте! В отличие от вас, мой расцвет уже позади», — слышен голос "полицейского" на записи, опубликованной полицией.
Его сообщник, фальшивый банкир, затем предложил женщине перевести деньги на якобы безопасный счет, номер которого он ей продиктовал. При этом самозваный полицейский предупредил ее, что она никому не должна рассказывать об этой транзакции.
«В случае разглашения информации третьим лицам ваши действия могут быть расценены как прямое сотрудничество с этими мошенниками и попытка банковского мошенничества», — предупредил он женщину. В конце концов она перевела на счет мошенников более миллиона крон.
По словам полицейского психолога Симоны Хосковцовой, уже недостаточно быть осторожным и проверять личность звонящего, например, попросив фото служебного удостоверения.
«Мошенники, которые действуют по телефону, очень хорошо владеют манипулятивными техниками. Они вызывают страх и давят на то, что, если человек не будет действовать немедленно, он лишится своих денег», — описывает психолог, добавляя, что таким образом мошенники готовят почву, чтобы снизить внимание жертвы при последующих шагах.
Поэтому впоследствии знаменитая «красная лампочка» не срабатывает, и человек, следуя инструкциям, переводит свои деньги на чужой счет.
«Механизм давления действует через эмоции, которые снижают нашу способность контролировать себя. В этот момент перестают работать рациональные логические процессы, поэтому нужно быть очень осторожными, чтобы не дать втянуть себя в это. На записи мы слышим формулировки, которые, вероятно, использовал бы и полицейский, например, ссылки на различные законы. Он втягивает нас в свою сеть, вызывает доверие», — объясняет Хосковцова и советует прерывать такие разговоры на корню.
