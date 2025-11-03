Киберпреступники в Чехии стали более активны: 20-летняя девушка потеряла более миллиона крон

Новости 420on 3 ноября 2025 11:30 905

Число атак со стороны фальшивых полицейских или банкиров растет. Кроме того, киберпреступники начинают усиливать давление. Они угрожают своим жертвам, становятся более настойчивыми и используют более изощренные психологические тактики. Некоторым людям становится все труднее распознать мошенников. Кроме того, среди ограбленных уже далеко не только пожилые люди. Криминалисты из Остравы расследуют случай, когда киберпреступники по телефону обманули 20-летнюю женщину.