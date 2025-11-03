Полиция расследует кражу кабелей на Чешских железных дорогах, поезда ходят с опозданием

Новости 420on 3 ноября 2025 09:47 796

Из-за кражи кабелей в коридоре в Липнике-над-Бечвой в районе Пршерова в понедельник, 3 ноября, будут сохраняться сложности в железнодорожном сообщении. Ремонтные работы на линии продолжатся утром и в первой половине дня, сообщил представитель Управления железных дорог по чрезвычайным ситуациям Мартин Кавка.