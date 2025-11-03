ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полиция расследует кражу кабелей на Чешских железных дорогах, поезда ходят с опозданием

Новости 420on
3 ноября 2025
09:47
796
Из-за кражи кабелей в коридоре в Липнике-над-Бечвой в районе Пршерова в понедельник, 3 ноября, будут сохраняться сложности в железнодорожном сообщении. Ремонтные работы на линии продолжатся утром и в первой половине дня, сообщил представитель Управления железных дорог по чрезвычайным ситуациям Мартин Кавка.
Из-за инцидента между Липником-над-Бечвой и Границе движение было остановлено примерно на два часа, около 20:00 оно было возобновлено по одному пути. Дело расследует полиция, на месте задержаны трое подозреваемых.

«Пропускная способность однопутного участка очень ограничена, речь идет примерно о четырех поездах в час. Такая ситуация ожидается и в понедельник в первой половине дня», — сказал Кафка из Управления железных дорог.

«Пассажирские и региональные поезда будут заменены автобусами. Ожидаются задержки в несколько десятков минут», — добавил пресс-секретарь.

На коридоре в Липнике-над-Бечвой были украдены кабели железнодорожной инфраструктуры. В 19:58 на участке Драхотуше — Липник-над-Бечвой движение возобновилось по одному пути. 
Чешские железные дороги Чехия полиция
