Полиция расследует кражу кабелей на Чешских железных дорогах, поезда ходят с опозданием
3 ноября 2025
09:47
796
Из-за кражи кабелей в коридоре в Липнике-над-Бечвой в районе Пршерова в понедельник, 3 ноября, будут сохраняться сложности в железнодорожном сообщении. Ремонтные работы на линии продолжатся утром и в первой половине дня, сообщил представитель Управления железных дорог по чрезвычайным ситуациям Мартин Кавка.
Из-за инцидента между Липником-над-Бечвой и Границе движение было остановлено примерно на два часа, около 20:00 оно было возобновлено по одному пути. Дело расследует полиция, на месте задержаны трое подозреваемых.
«Пропускная способность однопутного участка очень ограничена, речь идет примерно о четырех поездах в час. Такая ситуация ожидается и в понедельник в первой половине дня», — сказал Кафка из Управления железных дорог.
«Пассажирские и региональные поезда будут заменены автобусами. Ожидаются задержки в несколько десятков минут», — добавил пресс-секретарь.
На коридоре в Липнике-над-Бечвой были украдены кабели железнодорожной инфраструктуры. В 19:58 на участке Драхотуше — Липник-над-Бечвой движение возобновилось по одному пути.
«Пропускная способность однопутного участка очень ограничена, речь идет примерно о четырех поездах в час. Такая ситуация ожидается и в понедельник в первой половине дня», — сказал Кафка из Управления железных дорог.
«Пассажирские и региональные поезда будут заменены автобусами. Ожидаются задержки в несколько десятков минут», — добавил пресс-секретарь.
На коридоре в Липнике-над-Бечвой были украдены кабели железнодорожной инфраструктуры. В 19:58 на участке Драхотуше — Липник-над-Бечвой движение возобновилось по одному пути.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
3 НОЯБРЯ 2025
139
12:30
3 НОЯБРЯ 2025
779
11:30
3 НОЯБРЯ 2025
905
08:35
3 НОЯБРЯ 2025
2928
13:00
2 НОЯБРЯ 2025
1253
09:00
2 НОЯБРЯ 2025
7428
17:00
1 НОЯБРЯ 2025
2543
15:00
1 НОЯБРЯ 2025
1479
13:00
1 НОЯБРЯ 2025
1572
09:00
1 НОЯБРЯ 2025
933
21:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1459
19:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
3235