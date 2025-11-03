В Чехии гепатитом А заразились 2 374 человека, что является самым высоким показателем с 1989 года. Власти готовят кампанию по вакцинации

В Праге за последнюю неделю врачи зарегистрировали 71 новый случай, с начала года в столице их число достигло 1 010, сообщила пресс-секретарь пражской гигиенической станции Петра Баток. При этом за весь прошлый год в Праге заболели 37 человек.