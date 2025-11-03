ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии гепатитом А заразились 2 374 человека, что является самым высоким показателем с 1989 года. Власти готовят кампанию по вакцинации

Новости 420on
3 ноября 2025
14:00
1046
В Праге за последнюю неделю врачи зарегистрировали 71 новый случай, с начала года в столице их число достигло 1 010, сообщила пресс-секретарь пражской гигиенической станции Петра Баток. При этом за весь прошлый год в Праге заболели 37 человек.
«По состоянию на конец октября Государственный институт здравоохранения зарегистрировал 2 374 случая заболевания по всей Чешской Республике. В Праге их число составляет 1 010. От болезни умерли 11 человек», — сообщила Баток. По словам директора Санитарной станции столицы Праги Владимира Можишка, никто из заболевших не был вакцинирован до заражения. «Это показывает, что вакцинация действительно является надежной и долгосрочной защитой», — отметил Можишек.

По словам директора Департамента охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Матяша Фошума, в этом году в Чехии вакцинацию против гепатита А прошли около 160 000 человек, в прошлом году — 66 000. Некоторые поликлиники отмечают локальные перебои с поставками вакцин. По словам Фошума, в этом году в страну их было завезено на 100 000 больше, чем обычно. В настоящее время в поликлиники доставляется 20 000 вакцин, которые прибыли на прошлой неделе, и в течение двух недель ожидается еще 32 000 доз.

Кроме того, еще несколько тысяч вакцин хранится в Министерстве здравоохранения. Они предназначены для людей, которые контактировали с инфицированными.

По его словам, Министерство здравоохранения рассматривает возможность оплаты второй дозы вакцины для некоторых групп населения. Это могут быть пациенты с заболеваниями печени и дети.

Большинство людей не получают вакцинацию за счет государственного медицинского страхования, они оплачивают ее самостоятельно. 

Пражская гигиеническая служба вместе с некоторыми партнерами из государственного и коммерческого секторов на следующей неделе запустит новую кампанию, призывающую к вакцинации. 
Болезни Чехия вакцинация
