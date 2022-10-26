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Что за праздник отмечается в Чехии завтра? Как Чехословакия добилась независимости

Что за праздник отмечается в Чехии завтра? Как Чехословакия добилась независимости

Партнер рубрики:
Влада Mаршева
27 октября
10:40
20372
28 октября 2022 в Чехии отмечают большой государственный праздник — день независимой Чехословакии. Как чехи отвоевали независимость и какое участие в этом принимала Мафия Масарика, читайте в материале.

Что за праздник отмечается в Чехии завтра? Как Чехословакия добилась независимости

Как все начиналось

 

 

28 октября 1918 года на Вацлавской площади в Праге официально провозгласили самостоятельность Чехословакии. С этого момента для народов бывшей Австрийско-Венгерской империи началась новая история.
 
В Чехии, в отличие от Словакии, и после распада федерации 28-го октября отмечают как государственный праздник. Некоторые чехи критически считают, что не нужно праздновать это событие, ведь Чехословакии на сегодняшний день не существует. Но большинство граждан и сейчас воспринимает 28 октября 1918 года как важный момент в формировании чешского народа.
 
Несколько лет назад при традиционном возложении венков в Ланах бывший президент ЧР Вацлав Клаус назвал этот день одним из самых важных государственных праздников. Клаус заявил, что его нельзя забывать, ведь предкам современных чехов пришлось страстно бороться за обретенную независимость.
 
Каждый год 28 октября в Чехии проходят памятные акции, назначение генералов и вручение государственных наград на Пражском Граде.
 
Борьба Чехословакии за независимость и Мафия Масарика
 
Провозглашению самостоятельности Чехословакии предшествовали годы, проведенные под властью Австро-Венгрии. В это время чешское государство пыталось усилить национальную идентификацию своего народа хотя бы в рамках монархии. Шанс полного отделения и обретения независимости Чехия получила только во время Первой мировой войны, которая ускорила процесс формирования нового государства. В последние месяцы войны в стране был создан специальный Национальный комитет, который начал заниматься вопросом отделения.
 
В борьбе за самостоятельность Чехословакии участвовало несколько значимых личностей под руководством Томаша Гаррига Масарика. Вместе с Миланом Ростиславом Штефаником и Эдвардом Бенешем он основал в Париже временное чехословацкое правительство. Масарику удалось, кроме прочего, добиться от коалиции Союзников обещания признать самостоятельность Чехословакии. Дома Масарика поддерживали его коллеги – так называемая Мафия, секретный орган, который сосредоточил в себе внутригосударственное антиавстрийское движение.
 
Вацлавская площадь, 28 октября 1918 года
 
Долгожданный момент: провозглашение независимости
 
Важным моментом в процессе сепаратизма Чехословакии стала большая забастовка 14-го октября. Ее участники протестовали против плохого обеспечения населения продуктами и вывоза пропитания из Чехии на фронт. В одном из городов в этот день даже начали распространять листовки с информацией об обретении независимости. Однако этого пришлось ждать еще две недели.
 
27-го октября австро-венгерский министр иностранных дел Дьюла Андраши отослал американскому президенту Вильсону документ, в котором он перечислил условия для заключения мира, и потребовал автономии для государств монархии. На следующий день текст письма был опубликован, и чехи восприняли его как капитуляцию монархии. Начались бурные празднования и свержение монархических символов.
 
В это время в Женеве происходила встреча делегации Национального комитета под управлением Карла Крамаржа с представителями временного правительства. На ней шли переговоры о форме нового самостоятельного государства. Вечером на Вацлавской площади была официально провозглашена независимость и поднят новый флаг.
 
Присоединение словаков к независимым чехам
 
Власть получил Национальный комитет под управлением пяти человек. 28-го октября он выдал первый закон об образовании самостоятельного чехословацкого государства.
 
Через два дня после провозглашения независимости в Праге к Чехам с принятием Мартинской декларации присоединились словаки. Через год в состав государства вошла и Подкарпатская Русь. В такой форме Первая республика просуществовала до 1938 года. Люди на ее территории говорили на разных языках.
 
Первым президентом государства стал Томаш Гарриг Масарик. Новое правительство, которое возникло в ноябре, возглавил Карел Крамарж.

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