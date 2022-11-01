Почему 17 ноября в Чехии стало официальным праздником?

Еще один государственный праздник в Чехии, который отмечается осенью, — День борьбы за свободу и демократию.

Фото: Rémi Diligent, Public domain, via Wikimedia Commons

Статус государственного праздника этот день, связанный с событиями 1939 и 1989 года и также известный как Международный день студентов, получил 22 года назад, в 2000 году. Дата 17 ноября связана с двумя значимыми событиями в истории страны.

1939 год

Первое из них произошло 17 ноября 1939 года. В этот день началось преследование чешских студентов немецкими оккупантами. Студентов хотели наказать за политическую демонстрацию в день чехословацкого государственного праздника 28 октября. При подавлении демонстрации оккупанты начали стрелять в людей. Они попали в девять человек, двое из которых вскоре скончались от ран.

Прощание со студентом Яном Оплеталом переросло в еще одну мощную демонстрацию против фашистов. По приказу Гитлера 17 ноября в Чехии были закрыты высшие учебные заведения, а их имущество конфисковали на весь оккупационный период. Нацисты арестовали более тысячи чешских студентов, многие из них были казнены и отправлены в концентрационные лагеря.

1989 год

Во второй раз в истории Чехии студенческая кровь пролилась 17 ноября 1989 года, когда шествие в память о жертвах нацистской оккупации 1939 года переросло в антикоммунистическую демонстрацию. Шествие направилось из университетского района Альбертов в центр Праги, где было жестко подавлено с привлечением сил правопорядка. При разгоне демонстрации пострадали 600 человек.

Это событие послужило сигналом к забастовке студентов, после — к забастовке театров и целому ряду манифестаций и демонстраций граждан, к которым присоединились разные организации в Праге, а затем и в других чешских городах. Все это в результате привело к бархатной революции и избранию Вацлава Гавела президентом.

Как отмечают День борьбы за свободу и демократию

В этот день к памятной доске на Народни тршиде, где в 1989 году произошла расправа над демонстрантами, приносят цветы и свечи. В традиционной акции участвуют не только простые люди, но и чешские политики.

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день