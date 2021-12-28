Как отмечают Новый год в Чехии

С 2001 года 1-го января в Чехии – это не только Новый год, но и День чешской государственности. Этот день посвящен возникновению самостоятельного чешского государства, т.е. отделению Чехии от Словакии.

До конца 1992 года существовала единая Чешская и Словацкая Федеративная Республика (ЧСФР). Обе страны имели отдельную законодательную власть и народное правительство. Общими федеративными органами были президент, Федеральное собрание и федеральное правительство. Такая организация действовала до 31-го декабря 1992 года, когда Чехословакия фактически и юридически прекратила свое существование. Общее государство чехов и словаков просуществовало 74 года, 2 месяца и 3 дня. В пятницу 1-го января 1993 года в Центральной Европе возникли два самостоятельных государства – Чешская Республика и Словацкая Республика. С 2001 года этот день объявили государственным праздником.

Но для большинства жителей Чехии 1-е января – это, прежде всего, празднование Нового года. А ночь с 31-го декабря на 1-е января чехи называют Сильвестром, потому что этот день в западных странах издавна отмечали как день святого Сильвестра.







Как святой Сильвестр связан с Новым годом?

Святой Сильвестр был князем, который жил во время преследования христиан при императоре Диоклециане. В 311 году Сильвестр стал папой римским. По легенде, он покрестил Диоклециана и его жену св. Елену. Умер Сильвествр в 335 году. Он считается одним из первых почитаемых святых во всей Европе.

Раньше праздник св. Сильвестра не был связан с какими-то торжествами и обычаями. Сильвестровская ночь получила значение только в 16 веке, когда в большинстве христианских стран приняли григорианский календарь, и начало нового года пришлось на 1-е января. В этот день люди стали посещать костелы, благодарить Бога за прошедший год и молиться за хорошее течение нового года. Однако веселиться церковь запрещала.

В конце 19 века ночь на 1-е января стала обозначать приближение «нового золотого века». Общество ожидало лучшего года и отмечало «Сильвестр» еще более пышно и весело: с множеством закусок и напитков. В деревнях в эту ночь выполняли разные традиционные обряды.



Новый год в Чехии раньше

В этот день в Чехии издавна принято было дарить людям подарки: хозяева одаривали своих слуг, родители – детей и т.д. Преподаватели посылали городским представителям открытки с картинками и поздравлениями в стихах, на которые принято было отвечать финансовыми вознаграждениями.

По улицам ходила колядующая молодежь. Никто не работал: считалось, что то, что ты будешь делать на Новый год, будет продолжаться целый год. Поэтому никто не подметал, не выносил мусор и не стирал белье.







Как отмечают Новый год в Чехии в наши дни

В последнее время на Новый год в Чехии на улицах и в заведениях организовывают различные развлечения и шоу. Незаменимым элементом праздника стали фейерверки. В отличие от стран СНГ, где праздновать Новый год принято целую ночь, многие чехи расходятся по домам довольно рано: уже в час ночи можно встретить бредущих с пакетами людей, возвращающихся из гостей (в сумках они несут закуски со стола).

Хоть большинство старых новогодних обычаев в Чехии давно забыто, жители придерживаются определенных национальных традиций. Сегодня празднование чешского Нового года заключается в том, что все члены семьи собираются вместе за богатым обеденным столом, на котором обязательно должна присутствовать чечевица или суп с мелкой крупой, чтобы в следующем году было много денег. Традиционным новогодним блюдом считается и свинина. А вот есть кролика или птицу нежелательно, чтобы счастье не убежало и не улетело.

В последнее время в Чехии стало очень популярным отмечать Новый год в горах. Компании друзей или несколько семей снимают там домик на несколько дней, катаются на лыжах или сноуборде, делают праздничный ужин. В ресторанах и пансионатах горнолыжных комплексов предлагается и специальная новогодняя программа.

Перед Новым годом жители Чехии посылают друг другу открытки с красивыми или смешными картинками и пожеланиями здоровья и счастья в наступающему году. Часто поздравления с Рождеством и Новым годом объединяются. На таких открытках иногда можно увидеть французское сокращение P.F. (pour féliciter – на счастье).