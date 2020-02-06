Масленица по-чешски, или Где и как в Праге отпраздновать Масопуст

В Чехии началась пора карнавалов, которая продлится до конца февраля. В Праге в ближайшие уик-энды состоится несколько акций с шествиями в карнавальных костюмах, музыкой и обильным угощением. Где же отпраздновать Масопуст и что, собственно, это вообще такое?

Что такое Масопуст

Масопуст (чешск. Masopust), он же Фашанк (Fašank)— период между днем Трех королей и Великим постом. Раньше в это время люди готовились к посту, наедаясь до отвала и веселясь на карнавальных шествиях на сорок дней вперед. Название праздника отсылает к отказу от мяса, хотя в последние дни масопустного периода, наоборот, предполагается активно есть блюда из мяса и потрохов (ведь именно в это время происходит «забиячка» — забой свиней). Есть версия, что его происхождение сходно с этимологией слова «карнавал» — от итальянского carne levare, или «прощай, мясо».

Масопуст символизирует, что люди смогли пережить очередную зиму, весна не за горами, а значит, один жизненный цикл фактически завершен и вот-вот начнется новый.

Как отмечают Масопуст

Вообще, масопустные празднества — традиция деревенская, да и там она постепенно угасла. Однако в последние годы ее активно возрождают и в крупных городах как дань традиции и дополнительный повод повеселиться.

В отличие от «нашей» Масленицы, на Масопуст не жгут чучело зимы и не пекут блины. Две основные составляющие современного празднования — шествие в карнавальных костюмах (и вытекающий отсюда конкурс на самый броский наряд) и обильные угощения. Традиционные блюда для Масопуста — домашняя свиная колбаса jitrnice, кровяная колбаса jelito, запеченная свинина, луковый или чесночный супы и, конечно, пончики — koblihy, как и другие сладости. Некоторые пивоварни выпускают к поре карнавалов специальные сорта пива, насыщенные и темные. Так как в эти дни может быть довольно холодно, кроме пива пьют сливовицу, сваржак, пунш.

«Канонические», аутентичные празднования проходят в области Глинецко в Восточной Чехии — они даже включены в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО. Там ежегодно происходит шествие в карнавальных масках, и порядок его участников строго регламентирован.

Когда Масопуст празднуют в 2020 году

Масопустный период ежегодно начинается после 6 января, а заканчивается по-разному в зависимости от того, на какую дату выпадает Пасха. В 2020 году католики и протестанты отметят ее 12 апреля. Соответственно, начинается Великий пост 26 февраля, и этот день называется Пепельной средой. Накануне, 25 февраля, заканчивается Масопуст. По традиции основные празднества начинаются с Жирного четверга (20 февраля) и достигают пика в последние три дня, с воскресенья (23 февраля в 2020 году) по вторник. Карнавальные шествия чаще всего организуют по субботам — потому что на следующий день большинству не надо на работу.

Где и когда отметить Масопуст в Праге в 2020 году

В Праге с конца января по выходным проводится целый ряд акций с карнавалами и традиционным угощением. Вот расписание некоторых из них.

Масопуст на Мала-Стране

Акция состоится 8 февраля. Карнавальное шествие начнется на Лоретанской площади (сбор участников в 13:00-13:30 у ресторана U Černého vola), а завершится в районе 16:00 на Кампе, где подготовят соответствующее угощение. В пути людей в карнавальных костюмах и масках будет сопровождать оркестр.

Масопуст на Карлине

В Праге 8 масопустные торжества пройдут 15 февраля. В 13:00 карнавальное шествие отправится из Кайзловых садов, а в 14:00 начнется празднование на Карлинской площади. Детям обещают творческие мастерские и театральные представления, взрослым — концерт. Ларьки с едой, конечно, тоже будут.



Масопуст в замке Чтенице

На территории замка, который относится к музею Праги, будут праздновать 16 февраля с 10:00 до 17:00. Там тоже будут деликатесы и карнавал, выступит фольклорный ансамбль, для детей организуют творческую мастерскую и рисование на лице.

Жижковский Масопуст

На Жижкове карнавальную пору празднуют с размахом — и уже в 27-й раз. В этом году на 22 февраля запланирована ярмарка на площади Йиржи из Подебрад, на 23-е — «забиячка» в ресторане U Vystřelenýho oka, а на 25 февраля — карнавал. Шествие с запряженной лошадьми каретой, музыкантами и гигантскими марионетками начнется на площади Йиржи из Подебрад, пройдет через Гавличкову площадь и завершится у стадиона Viktoria Žižkov. Участники посетят ратушу Праги 3, где потребуют ключ от Жижкова.

Масопуст на Анделе

26 февраля с 08:00 до 18:00 тематическая ярмарка развернется в пешеходной зоне у метро «Андел». Там будет 30 ларьков с едой, десертами и напитками, а желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению карнавальных костюмов.

Празднования на Пражском рынке

На рынке в районе Голешовице масопуст отмечают четыре субботы подряд до 15 февраля включительно. Веселье проходит под открытым небом у павильона №22. С 10:00 до 18:00 там можно опробовать традиционные угощения из мяса и потрохов, купить продукцию чешских фермерских хозяйств и сплясать под залихватскую музыку.