Где отметить День всех влюбленных: 16 кафе с самым ароматным кофе в Праге

Чашка горячего ароматного кофе, приятная атмосфера заведения и хорошая компания — идеальное сочетание для неспешного завтрака или бранча. Прага предлагает массу заведений, а о самых лучших мы расскажем ниже.

1. Kavárna Pražírna

Спустившись с улицы в кафе, вы можете почувствовать, будто очутились не в кофейне, а в винном погребе. В кафе есть собственный ростер для обжарки кофе, но помимо этого напитка вы также можете попробовать домашний лимонад, вино или разливное пиво. Здесь также подают завтрак, суп и запеченные тосты.

Lublaňská 676/50, Praha 2, Vinohrady

2. Кафе Letka

Одним из самых известных заведений является Café Letka. Помимо кофе, здесь также можно насладиться другими напитками и особенно вкусными завтраками, которые славятся по всей Праге.

Letohradská 44, Praha 7, Holešovice

3. Alchymista

Уютная обстановка в стиле ретро и тихий сад, полный зелени. Кафе-кондитерская Alchymista на Летне в нескольких шагах от футбольного стадиона позволяет не только заказать кофе, десерты и пирожные собственного производства, но и посетить Музей кофе.

Jana Zajíce 7, Praha 7, Letná

4. La Bohéme Café

Кафе на Виноградах объединяет кофейных экспертов и производителей кофе со всего мира. Сердцем и душой La Bohéme Café является Чарльз Флер, эксперт по кофе, который проводит большую часть года, путешествуя между Африкой, Центральной и Южной Америкой, и является одним из членов жюри кофейных конкурсов среди фермеров. Кофе здесь действительно хорошего качества, что дополняется приятным интерьером, поэтому кафе по праву занимает первые строчки практически в каждом рейтинге.

Sázavská 32, Praha 2, Vinohrady

5. Café v zahradě

Помимо кофе, в кафе с тихим садом также предлагают чай, десерты, пирожные, завтраки, безалкогольные напитки и вино.

Náměstí Bratří Synků 400/12, Praha 4, Nusle

6. Kavárna co hledá jméno

На месте бывшей столярной мастерской в ​​Смихове было создано одно из самых известных пражских кафе. Здесь вы найдете отборный кофе, домашний лимонад, десерты и знаменитые яйца Бенедикт. Также есть столики на открытом воздухе во дворе.

Stroupežnického 493/10, Praha 5, Smíchov

7. Kofárna Café

Популярное место, где можно не только взять кофе с собой, но и разместиться за столиком либо снаружи перед кафе, либо в нижней части кафе, в так называемой coffee lab. Здесь понравится любителям альтернативного приготовления кофе.

Zborovská 84/60, Praha 5, Malá Strana

8. Cafefin

Первая вьетнамская кофейня в Праге также подает бранчи, азиатскую и современную европейскую кухню, популярные «аво-тосты» и свежеиспеченные десерты.

Nám. J. z Poděbrad 1407/4, Praha 2, Vinohrady

9. Spižírna 1902

Сытные завтраки, бранчи выходного дня, легкие обеды и вечерние закуски, ежедневная домашняя выпечка, домашний лимонад, вино, пиво из мини-пивоварен или даже что-нибудь покрепче. И, конечно же, кофе. Необычно обставленный интерьер с потолком, украшенным цветами, — все это вы найдете в одном из самых популярных кафе на Виноградах.

Korunní 86, Praha 10, Vinohrady

10. Cafe Truhlárna

Найти тихое местечко, да еще с частичкой природы, в центре Праги совсем непросто. Одно из них — Café Truhlárna во Франтишканском саду. Расположено оно в 600-летнем францисканском монастыре, в отреставрированном здании бывшей францисканской столярной мастерской с просторной верандой, плавно переходящей во францисканский сад. Помимо отборного кофе здесь также можно насладиться десертами, качественными вином или пивом.

Františkánská zahrada, Jungmannovo náměstí 19, Praha1

11. Můj šálek kávy

Кафе на Карлине Můj šálek kávy популярно не только среди местных жителей. В дополнение к кофе там есть ежедневное обеденное меню, пирожные, капкейки, печенье и другие сладости.

Křižíkova 105, Praha 8, Karlín

12. Oliver’s Coffee Cup

Oliver’s Coffee Cup предлагает приятную атмосферу и удобные кресла. К кофе можно заказать домашние десерты или лимонад. У кафе есть два филиала в Праге, один в центре на Вацлавской площади, другой в самом сердце Карлина.

V Domě módy, 1. patro s výhledem na Václavské náměstí a Národní muzeum, Václavské náměstí 804/58, Nové Město

Futurama Business Park, Sokolovská 663/136F Praha 8, Karlín

13. Kavárna pod Lipami

Летом можно посидеть в живописном палисаднике, зимой согреться в приятном, просторном помещении с красивым интерьером. Помимо кофе есть домашний лимонад, вино из семейной винодельни, отборный чай и глинтвейн.

Čechova 310/1, Praha 7, Bubeneč

14. Super Tramp Coffee

С 2015 года кафе находится в помещении известного издательства Vilímko в секретном проходе между улицами Opatovicka и Spalená, недалеко от станции метро Národní třída. Основное внимание уделяется отборному кофе от ведущих европейских обжарщиков, а сладости из собственной пекарни пользуются не меньшей популярностью у покупателей. Летом можно посидеть в живописном саду во дворе.

Opatovická 160, Praha 1, Nové Město

15. Styl & Interier

Его часто называют одним из самых романтичных кафе Праги. Оно расположено в историческом доме на улице Водичкова, прямо напротив Люцернского дворца в оживленном центре города, но, тем не менее, привлекает умиротворяющей сельской атмосферой. Здесь можно заказать кофе, лимонад, пунш, а также вино, пиво или десерт.

Vodičkova 708/35, Praha 1, Nové Město

16. Elvíra

Не забудьте заглянуть и в кафе Elvíra, которое не просто предлагает вкусный кофе с аппетитными десертами, но и позволяет окунуться в атмосферу пражских улочек в самом сердце Старого города. Здесь вы отведаете лучший кофе от поставщиков Dos Mundos, Father's coffee Roaster и Penguin Coffee с широким ассортиментом купажей лучшей арабики из самых отдаленных уголков мира. Классические, современные торты, чизкейки, капкейки, безлактозные десерты.

Zelená 744/4, Praha 6 • Понедельник – воскресенье: 9:00-19:00

Kozí 13, Praha 1 • Понедельник – воскресенье: 9:00-21:00

Francouzská 761/21 Praha 2 • Понедельник – пятница: 7:30-19:00 • Суббота – воскресенье: 9:00-19:00

Вторую часть статьи можно прочесть здесь.

Источник: novinky.cz

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