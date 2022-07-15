Где выпить хороший кофе в Праге? Лучшие кафе с фото и адресами - часть 2

Уютные столики, уединенные террасы и непревзойденный вкус кофе. В этой статье продолжаем выдавать вам секретные места, куда любят ходить местные жители.

Наша предыдущая статья про кофейни собрала много положительных откликов, поэтому незамедлительно публикуем вторую часть.

17. Coffee corner bakery

Уютный интерьер с удобными креслами, сидя в которых можно выпить кофе и насладиться хорошей книгой. Место идеально подойдёт и для деловых встреч. У кафе также есть сад. Помимо кофе здесь также можно купить десерты, выпечку и завтрак.

Korunní 1342/96, Praha 10, Vinohrady

18. Catherdal cafe lounge & restaurant

Кафе рядом со Староместской площадью предлагает посетить террасу в стиле «а-ля прованс». Здесь можно заказать завтрак, обед и ужин, а помимо кофе и десерта угоститься домашним лимонадом или бокалом чешского, или итальянского вина.

Týnská 11, Praha 1, Staré Město

19. The Globe

В 120-летнем историческом здании в центре Праги находится кафе и книжный магазин The Globe. Он был основан как первый английский книжный магазин в 1993 году. Заведение специализируется на американской кухне, но вкусные угощения здесь найдут для себя и вегетарианцы. В кафе можно позавтракать, пообедать и поужинать, отведать настоящий американский бранч и домашние десерты. В кафе проходят выставки местных художников, демонстрируются фильмы, проходят мероприятия с живой музыкой и литературные чтения. Летом вы также можете посидеть на открытой террасе.

Pštrossova 6, Praha 1, Nové Město

20. Ouky Douky Coffee

Как и в The Globe, здесь можно совместить чтение с отличным кофе. В кафе Ouky Douky в Голешовицах царит уютная обстановка, вдоль стен разместились сотни книг. Помимо кофе можно порадовать себя вкусными тостами, бутербродами, попробовать фирменные блюда мексиканской кухни или десерт.

Janovského 14, Praha 7, Holešovice

21. Vnitroblock

Кофейня с отпечатком хипстерской концепции. Во Vnitroblock, между Tusarová 31 и Dělnická 32, можно не только зайти выпить кофе и поесть, но и потанцевать, сходить в кино и даже купить кроссовки.

Tusarova 31, Praha 7, Holešovice

22. Kavárna Hlína

Частью Кампуса Гибернска в центре Праги является кафе Hlína, где, помимо кофе, домашней выпечки и других десертов, вы также можете заказать суп, бутерброды или тосты. Есть читальный зал, а родители с детьми оценят детскую игровую комнату, здесь также приятно посидеть на свежем воздухе.

Hybernská 4, Praha 1, Nové Město

23. Kavárna Liberál

Одно из самых известных кафе на Летне, своим интерьером напоминающее классические популярные заведения конца прошлого века. Помимо кофе, есть меню из горячих и холодных напитков, супа и основных блюд. Вы также можете посидеть в саду.

Heřmanova 6, Praha 7, Holešovice

Социальные кафе

Наслаждаться хорошим кофе и одновременно помогать ущемленным социальным группам можно в нескольких пражских кафе, в которых работают сотрудники с ограниченными возможностями. К ним относятся кафе Mezi razdky, Café AdAstra или Bílá vrána, в которых работают люди с психическими расстройствами. В Tichá kávárná вас будут обслуживать глухие, а Café Na Půl Cesty функционирует как площадка для обучения рабочим и социальным навыкам людей с психическими расстройствами, например, с шизофренией.

Безусловно, в этих кафе также предлагают качественный и отличный кофе, напитки и другие закуски.

«Кофейная классика»

Свою долгую историю имеют кафе Slavia, Café Louvre, Café Imperial, Kavárna obecní dům, Fantova kavárna и Grand Café Orient. Мы не упоминали их выше, так как они уже стали must-visit центра Праги и их без труда можно найти в любом путеводителе по знаменитым гастрономическим местам.