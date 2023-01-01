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Рассказ бездомного — что скрывает преступная Прага

Рассказ бездомного — что скрывает преступная Прага

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
10 марта
15:38
6307
Где бездомные ищут еду и ночуют? Где они могут легально заработать или помыться? Какие бывают типы проституток в Праге и почему самую старшую из них зовут Карп? Ответы на эти и другие вопросы редакция Pražská Drbna получила благодаря экскурсии по преступному миру Праги, которую проводит бывший наркоман, проститут, больной ВИЧ и самый известный бездомный Праги — Карим. Во время прогулки он рассказал в том числе о том, что заставило его отказаться от употребления наркотиков.

Рассказ бездомного — что скрывает преступная Прага

Экскурсия c гидом Каримом начинается в 20:30 на Сеноважной площади. В самом начале он объясняет, что раньше начинал экскурсию в здании Главного вокзала, однако в последнее время из-за ссоры с другим бездомным, который позавидовал Кариму из-за его заработка экскурсовода, перенес место встречи. Карим рассказывает много интересных вещей, но в социальном предприятии Pragulic, которое организует туры, предупреждают, что он тот еще сказочник, поэтому полностью верить его словам не стоит.

Бывший наркоман и проститут Карим живет на улице с 16 лет. В самом начале тура к Кариму присоединется его коллега и подруга Хелена, ранее также работавшая в Pragulic, тоже проститутка и бывшая наркоманка. В начале экскурсии они заводят разговор о том, как вообще люди попадают на улицу, и постепенно переходят к рассказам, где бездомные ищут еду, ночуют, работают и моются.

«Когда просят милостыню, собакам часто дают успокоительное, чтобы они не убежали», — описывает Карим ситуацию с попрошайничеством. 

«Когда вы видите бездомного с собакой, а собака хромает, будьте уверены, что бездомный сам сломал ей лапы», — говорит Карим, добавляя, что так бездомные хотят вызвать сострадание у прохожих. На вырученные деньги никто эту собаку лечить не будет.

И наоборот, когда собака спит на одеяле во время попрошайничества, скорее всего, это сторожевая собака, защищающая вещи и деньги от кражи. 

«Собакам часто подсыпают успокоительное, чтобы они не убежали», — добавляет он. 

«Котята мои, какие наркотики используют, чтобы усыплять?» — спрашивает Карим слушателей. «Рогипнол», — отвечает один из участников экскурсии, и Карим смеется. 

«Неправильно, рогипнол предназначен для воровства. Кетамин используется для гипноза и изнасилования. Девочки потом ничего не вспомнят». 

Карим возвращается к теме проституции. Но поскольку он бросил это занятие более 20 лет назад, когда одна из клиенток намеренно заразила его ВИЧ, то слово переходит к Хелене, которая до сих пор обсуживает клиентов. 

«Сейчас я работаю не так часто, как раньше, примерно раз в неделю или две. Только когда у меня заканчиваются деньги», — начинает она.


Самой старой проститутке Праги 73 года, и ее зовут Карп. Такое прозвище она получила, так как любит снимать зубные протезы

Посетители экскурсии узнают, что чешских проституток чаще всего можно найти на Вацлавской площади, у них есть свое место на Карловой площади, где, например, работает Хелена. Площадь условно разделена на две части: на ту часть, где используются презервативы, и ту часть, где нет. Один из посетителей робко спрашивает, почему проститутки намеренно не хотят пользоваться презервативом. 

«Ну, потому что они хотят передать то, что получили от кого-то другого. Им это просто нравится», — отвечает Хелена, которая затем отлучается примерно через полтора часа, и экскурсия продолжается только с Каримом. Он добавляет, что самой старой проститутке Праги 73 года и ее называют Карп из-за того, что она любит снимать зубные протезы. 

Карим не забывает рассказать про истории знаменитостей и политиков, которые якобы были или до сих пор остаются клиентами секс-работников. Или истории проституток, столкнувшихся с агрессивными клиентами, которые наносили им серьезные увечья.

Во время экскурсии посетители пробуют специальные техники лежания на скамейке, на земле или на лестнице в метро. «Чтобы поспать, сгодится и перевернутая мусорка», — говорит Карим.


«Все до сих пор завидуют моим венам» 

На Вацлавской площади он показывает места, где продаются наркотики. Слева — легкие, справа — тяжелые наркотики. На Мустеке располагается государственная полиция, а со стороны Национального музея вы можете столкнуться с ворами, а также встретить иностранных проституток. 

Ближе к полуночи рассказ переходит к теме пристрастия Карима к метамфетамину. 

«Я перестал употреблять, когда у одного из моих друзей случилась передозировка. Кроме того, я всегда только нюхал его, так что до сих пор все завидуют моим венам». 

Карим добавляет, что сегодня его единственным наркотиком является работа гидом по Праге. Когда посетитель спрашивает, сожалеет ли Карим о чем-нибудь, тот отвечает, что точно нет: «Я бы повторил все снова. И, может, даже начал раньше, лет с десяти».

Источник: prazska.drbna.cz

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