Где покататься на коньках в Праге в этом году? Ознакомьтесь со списком катков и найдите ближайший к вам

Прага 1
- Каток на Стрелецком острове
Полюбившийся с прошлого года ледовый каток на Стрелецком острове вновь открыт для посетителей с 1 декабря. В будние дни он работает с 14:00 до 21:00, а по выходным с 12:00 до 21:00. Для тех, кто прописан на Праге 1 — каток бесплатный, для остальных посетителей вход стоит 50 крон. Коньки можно взять напрокат на месте за 100 крон.
- Каток на набережной Сметаны
Неподалеку можно найти второй каток, который расположен на Чападле Холлар (Čapadlo Hollar). Уже по традиции летняя сцена с кафе на зиму превращается в каток на берегу Влтавы с потрясающим видом на Пражский град. Каток открыт с начала декабря. Вход для посетителей бесплатный, коньки можно взять напрокат за 150 крон.
- Спортивный ареал «На Франтишку» (Na Františku)
На Праге 1 есть и еще один каток, который открылся в спортивном ареале «На Франтишку». Работает он с конца ноября. Вход составляет 70 крон для взрослых и 40 крон для детей. Для жителей Праги 1 вход дешевле: 50 и 30 крон соответственно. Коньки можно взять напрокат за 50 крон. Каток открыт в будни с 08:00 до 16:30, а по выходным — с 10:00 до 16:30. Однако, стоит учесть, что расписание может меняться. Полная информация доступна на сайте.
Прага 2
- Каток в парке Гребовка
С 1 декабря в пражском парке Гребовка открыт ледовый каток. Вход бесплатный для детей до 6 лет, для остальных цена — 50 крон. Есть прокат коньков, стоимость составляет 80 крон. Кататься можно с 09:00 до 20:00 ежедневно, аж до конца февраля.
- Каток в парке Фолиманка
В парке Фолиманка с начала декабря тоже работает ледовый каток. Открыт он ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход платный — 50 крон, исключение составляют дети до 6 лет. Можно взять коньки напрокат, стоит это 80 крон.
Прага 3
- Каток у Жижковской телебашни
Ледовый каток у Жижковской телебашни будет открыт с 5 декабря. Для взрослых вход будет стоить 130 крон, для детей — 80 крон. Время работы ежедневно с 09:00 до 20:00. Коньки можно взять напрокат за 50 крон. Кроме того, кататься можно прямо с глинтвейном в руках, который можно купить в соседнем ресторане. К слову, там подают и фирменные блюда на гриле.
Прага 4
- Каток перед входом в торговый центр Аркады Панкрац (Arkády Pankrác)
В этом году площадка работает с конца ноября и открыта каждый день с 09:00 до 21:00. Вход на целый день стоит 90 крон, прокат коньков — 80 крон. Дети до 6 лет могут кататься бесплатно.
Прага 5
- Каток у Свято-Вацлавского костела
Как и каждый год, катание на коньках будет проходить на площади 14 октября у станции метро Anděl. Ледовый каток открыт с конца ноября, время работы с 14:00 до 20:00. По выходным кататься можно начиная с 09:00 часов утра. Катание бесплатное, прокат коньков стоит 80 крон.
Прага 6
- Каток в парке-заповеднике Звезда (Obora Hvězda)
В этом году также можно покататься на бесплатном ледовом катке в парке Звезда. Он открыт с начала декабря. Будет работать ежедневно: в будние дни с 12:00 до 21:00, а по выходным — с 09:00 до 21:00. Коньки можно взять напрокат за 100-130 чешских крон/час. Для детей также предусмотрена аренда шлемов и дополнительной защиты. Также для посетителей будет открыт киоск, где можно найти закуски и напитки. По плану каток будет открыт до конца февраля, но это будет зависеть от интереса общественности и погоды, которая влияет на качество льда.
Прага 7
- Катки на Летне
В парке Летна с начала декабря будет открыто сразу 2 катка: один главный — для более опытных спортсменов, другой поменьше — для детей. Вход бесплатный, а катание на коньках проводится ежедневно с 09:00 до 21:00. Катки будут работать до конца февраля. Прямо у ледовых катков есть также отапливаемая большая палатка, бистро и отапливаемые туалеты. Те, у кого нет собственных коньков, смогут взять их напрокат, а для владельцев затупившихся коньков будет работать шлифовальная комната.
Прага 8
- Каток у школы Гловацкего (Glowackého)
Этот ледовый каток расположен на игровой площадке у начальной школы Гловацкого и открыт уже с середины ноября. В будние дни он открыт с 14:00 до 19:00, а по выходным с 09:00 до 19:00. Вход платный и составляет 50 крон. Коньки можно взять на прокат за 100 крон.
- Каток у мельницы в Либне
Этот каток открыли в конце ноября. Открыт он ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход стоит 60 крон, для детей до 6 лет вход — бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 80 крон.
- Каток у открытого бассейна Ладви
Бассейн Ладви уже который год превращается зимой в ледовый каток. Открыт он в будние дни с с 14:00 до 19:00, в выходные — с 9:00 до 19:00. Вход стоит 60 крон, для детей до 6 лет вход бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 100 крон.
- Каток на River Rink в Карлине
Каток расположен в районе River City Prague в Карлине прямо не берегу реки Влтавы. Помимо катания на льду, вы можете посетить дискотеку, купить напитки или закуски в прилагающемся к катку баре. Вход стоит 145 крон для взрослых и 90 крон для детей. Есть также и прокат коньков. По будням можно кататься с 10:00 до 22:00, а в выходные дни каток открыт уже с 09:00.
Прага 9
- Каток в парке Подвини (Podviní)
Этот ледовый каток открыт уже с конца ноября. Есть все необходимое: прокат коньков, шлемов и снаряжения для начинающих. Каток работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Вход — платный, от 60 до 90 крон.
- Каток в амфитеатре в парке Дружбы (Přátelství)
Пожалуй это самый необычный пражский каток, так как он будет расположен в круглом амфитеатре. Откроется он в декабре, но пока точная дата неизвестна.
- Каток перед торговым центром Черный мост
С понедельника по четверг с 09:00 до 20:00 можно покататься на катке у торгового центра Черный мост. По пятницам, субботам и воскресеньям кататься можно до 21:00. Вход стоит 120 крон, а для детей до пяти лет вход бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 100 крон.
Прага 10
- Каток в ареале Гутовка (Gutovka)
Каток будет открыт лишь один день: 31 декабря с 08:00 до 15:00. Вход будет бесплатный для всех желающих. Если вы живете на Праге 10 и хотите все-таки покататься на коньках в другое время, то можете это сделать на специальных закрытых стадионах.
Прага 11
- Каток с баром перед торговым центром Ходов
Как и в прошлом году, ледовый каток будет открыт вместе с баром. Купить напитки или закуски можно прямо с самого катка, подъехав к бару на коньках. Открыт каток ежедневно, начиная с 1 декабря. По будням он будет работать с 10:00 до 21:00, а по выходным — с 09:00 до 21:00. Вход платный: 140 крон для взрослых, 90 крон — для детей до 6 лет. Прокат стоит 130 крон, а для детей до 6 лет — 90 крон.
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