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Где покататься на коньках в Праге в этом году? Ознакомьтесь со списком катков и найдите ближайший к вам

Где покататься на коньках в Праге в этом году? Ознакомьтесь со списком катков и найдите ближайший к вам

Партнер рубрики:
Maria Hard
01 декабря
15:00
5
С приближением Рождества наступает время катания на коньках. Традиционно каждый год к декабрю по всей Праге открываются ледовые катки. В этом году их — 19. Мы составили для вас специальную карту Праги, ознакомьтесь с ней и узнайте, какой из катков находится ближе всего к вам, где можно покататься бесплатно, где можно ездить на коньках и пить глинтвейн, а где при всем этом еще и любоваться прекрасными видами Праги.
Фото: www.capadlo.com

Где покататься на коньках в Праге в этом году? Ознакомьтесь со списком катков и найдите ближайший к вам

Прага 1

  • Каток на Стрелецком острове

Полюбившийся с прошлого года ледовый каток на Стрелецком острове вновь открыт для посетителей с 1 декабря. В будние дни он работает с 14:00 до 21:00, а по выходным с 12:00 до 21:00. Для тех, кто прописан на Праге 1 — каток бесплатный, для остальных посетителей вход стоит 50 крон. Коньки можно взять напрокат на месте за 100 крон.

  • Каток на набережной Сметаны

Неподалеку можно найти второй каток, который расположен на Чападле Холлар (Čapadlo Hollar). Уже по традиции летняя сцена с кафе на зиму превращается в каток на берегу Влтавы с потрясающим видом на Пражский град. Каток открыт с начала декабря. Вход для посетителей бесплатный, коньки можно взять напрокат за 150 крон. 

  • Спортивный ареал «На Франтишку» (Na Františku)

На Праге 1 есть и еще один каток, который открылся в спортивном ареале «На Франтишку». Работает он с конца ноября. Вход составляет 70 крон для взрослых и 40 крон для детей. Для жителей Праги 1 вход дешевле: 50 и 30 крон соответственно. Коньки можно взять напрокат за 50 крон. Каток открыт в будни с 08:00 до 16:30, а по выходным — с 10:00 до 16:30. Однако, стоит учесть, что расписание может меняться. Полная информация доступна на сайте.

Прага 2

  • Каток в парке Гребовка

С 1 декабря в пражском парке Гребовка открыт ледовый каток. Вход бесплатный для детей до 6 лет, для остальных цена — 50 крон. Есть прокат коньков, стоимость составляет 80 крон. Кататься можно с 09:00 до 20:00 ежедневно, аж до конца февраля.

  • Каток в парке Фолиманка

В парке Фолиманка с начала декабря тоже работает ледовый каток. Открыт он ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход платный — 50 крон, исключение составляют дети до 6 лет. Можно взять коньки напрокат, стоит это 80 крон. 

Прага 3 

  • Каток у Жижковской телебашни

Ледовый каток у Жижковской телебашни будет открыт с 5 декабря. Для взрослых вход будет стоить 130 крон, для детей — 80 крон. Время работы ежедневно с 09:00 до 20:00. Коньки можно взять напрокат за 50 крон. Кроме того, кататься можно прямо с глинтвейном в руках, который можно купить в соседнем ресторане. К слову, там подают и фирменные блюда на гриле. 

Прага 4

  • Каток перед входом в торговый центр Аркады Панкрац (Arkády Pankrác)

В этом году площадка работает с конца ноября и открыта каждый день с 09:00 до 21:00. Вход на целый день стоит 90 крон, прокат коньков — 80 крон. Дети до 6 лет могут кататься бесплатно. 

Прага 5

  • Каток у Свято-Вацлавского костела

Как и каждый год, катание на коньках будет проходить на площади 14 октября у станции метро Anděl. Ледовый каток открыт с конца ноября, время работы с 14:00 до 20:00. По выходным кататься можно начиная с 09:00 часов утра. Катание бесплатное, прокат коньков стоит 80 крон. 

Прага 6

  • Каток в парке-заповеднике Звезда (Obora Hvězda)

В этом году также можно покататься на бесплатном ледовом катке в парке Звезда. Он открыт с начала декабря. Будет работать ежедневно: в будние дни с 12:00 до 21:00, а по выходным — с 09:00 до 21:00. Коньки можно взять напрокат за 100-130 чешских крон/час. Для детей также предусмотрена аренда шлемов и дополнительной защиты. Также для посетителей будет открыт киоск, где можно найти закуски и напитки. По плану каток будет открыт до конца февраля, но это будет зависеть от интереса общественности и погоды, которая влияет на качество льда.

Прага 7

  • Катки на Летне

В парке Летна с начала декабря будет открыто сразу 2 катка: один главный — для более опытных спортсменов, другой поменьше — для детей. Вход бесплатный, а катание на коньках проводится ежедневно с 09:00 до 21:00. Катки будут работать до конца февраля. Прямо у ледовых катков есть также отапливаемая большая палатка, бистро и отапливаемые туалеты. Те, у кого нет собственных коньков, смогут взять их напрокат, а для владельцев затупившихся коньков будет работать шлифовальная комната. 

Прага 8 

  • Каток у школы Гловацкего (Glowackého)

Этот ледовый каток расположен на игровой площадке у начальной школы Гловацкого и открыт уже с середины ноября. В будние дни он открыт с 14:00 до 19:00, а по выходным с 09:00 до 19:00. Вход платный и составляет 50 крон. Коньки можно взять на прокат за 100 крон.

  • Каток у мельницы в Либне

Этот каток открыли в конце ноября. Открыт он ежедневно с 09:00 до 20:00. Вход стоит 60 крон, для детей до 6 лет вход — бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 80 крон.

  • Каток у открытого бассейна Ладви

Бассейн Ладви уже который год превращается зимой в ледовый каток. Открыт он в будние дни с с 14:00 до 19:00, в выходные — с 9:00 до 19:00. Вход стоит 60 крон, для детей до 6 лет вход бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 100 крон.

  • Каток на River Rink в Карлине

Каток расположен в районе River City Prague в Карлине прямо не берегу реки Влтавы. Помимо катания на льду, вы можете посетить дискотеку, купить напитки или закуски в прилагающемся к катку баре. Вход стоит 145 крон для взрослых и 90 крон для детей. Есть также и прокат коньков. По будням можно кататься с 10:00 до 22:00, а в выходные дни каток открыт уже с 09:00.

Прага 9

  • Каток в парке Подвини (Podviní)

Этот ледовый каток открыт уже с конца ноября. Есть все необходимое: прокат коньков, шлемов и снаряжения для начинающих. Каток работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Вход — платный, от 60 до 90 крон. 

  • Каток в амфитеатре в парке Дружбы (Přátelství)

Пожалуй это самый необычный пражский каток, так как он будет расположен в круглом амфитеатре. Откроется он в декабре, но пока точная дата неизвестна.

  • Каток перед торговым центром Черный мост

С понедельника по четверг с 09:00 до 20:00 можно покататься на катке у торгового центра Черный мост. По пятницам, субботам и воскресеньям кататься можно до 21:00.  Вход стоит 120 крон, а для детей до пяти лет вход бесплатный. Коньки можно взять напрокат за 100 крон. 

Прага 10

  • Каток в ареале Гутовка (Gutovka)

Каток будет открыт лишь один день: 31 декабря с 08:00 до 15:00. Вход будет бесплатный для всех желающих. Если вы живете на Праге 10 и хотите все-таки покататься на коньках в другое время, то можете это сделать на специальных закрытых стадионах.

Прага 11

  • Каток с баром перед торговым центром Ходов

Как и в прошлом году, ледовый каток будет открыт вместе с баром. Купить напитки или закуски можно прямо с самого катка, подъехав к бару на коньках. Открыт каток ежедневно, начиная с 1 декабря. По будням он будет работать с 10:00 до 21:00, а по выходным — с 09:00 до 21:00. Вход платный: 140 крон для взрослых, 90 крон — для детей до 6 лет. Прокат стоит 130 крон, а для детей до 6 лет — 90 крон.

Источник: prazska.drbna.cz

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