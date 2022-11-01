Пять лучших мест для катания на санках в Праге

Петршин
Петршин — одно из самых популярных мест для катания на санках в Праге. Но стоит учитывать, что далеко не весь парк подходит для этой зимней забавы. Ищите специальные знаки, которые указывают, где катание на санках разрешено, а где нет. Запреты введены, чтобы защитить зеленые насаждения.
Центральный парк на Йижаке
Еще одно место, где вы можете насладиться катанием на санках, — это Central Park в районе Йижни-Место (Jižní město). Холмы, которые сейчас покрыты снегом, появились в конце 1970-х годов во время продления линии пражского метро C. Они остались после строительства станций «Опатов» и «Хайе».
Обсерватория Ďáblická
Еще один вариант — холм Na Vyhlídce высотой 328 метров, который находится в лесном массиве Ďáblický Háj. Недалеко от холма расположена обсерватория, построенная в 1955–1958 годах.
Долина Богнице
В долине Богнице (Bohnické údolí) любителей катания на санках ожидает 800-метровый аттракцион. Можно спуститься на санках от начальной школы прямо к Влтаве.
Природный памятник Modřanská rokle
Одно из лучших мест для катания на санках находится на юге Праги. От начальной школы вы сможете скатиться на санках до самой Либушской плотины, а затем вернуться к «месту отправления» на автобусе.
Желаем вам прекрасного зимнего времяпрепровождения!
Источник: prazska.drbna.cz
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