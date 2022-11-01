Чешский гранат: история протяженностью в семнадцать веков

Украшения с чешским гранатом носили такие знаменитые правители, как Карл IV, Екатерина Великая, Наполеон Бонапарт, Мария-Терезия и др.

Ювелирные изделия с чешским гранатом в привычной нам форме изготавливались и развивались столетиями. Первые упоминания об использовании этого драгоценного камня в украшениях датируются V веком, но сам термин «чешский гранат» запатентовали при правлении императрицы Марии-Терезии (XVIII век). Именно тогда вывозить необработанный камень за пределы страны запретили, и Чехия получила монополию на добычу и обработку граната.

История ювелирных украшений с чешским гранатом начинается намного раньше. Есть сведения о том, что крестоносцы перед боями надевали перстень с гранатом, так как верили, что камень способен охранять их от опасных ранений и отравления ядом. Варварские украшения с гранатами (V – VIII века) были обнаружены на территории Испании, Франции, Германии, Скандинавии и Италии. В Азии изделия с гранатом были распространены среди степных народов Кавказа и Персии. Персы считали гранат царским камнем и верили в то, что человек, который его носит, получает власть над людьми.

Одни из самых древних и ценных изделий с чешским гранатом нашли в кладе из могилы немецкого вельможи, который обнаружили возле Брно. Драгоценности из этого клада относятся к эпохе Раннего Средневековья. Украшения с этим камнем присутствовали и в коллекциях многих королевских семей. Их признавали такие известные правители, как Карл IV, Рудольф II и вышеупомянутая Мария-Терезия.

Коронационный крест Пршемысла Отакара I был украшен именно чешскими гранатами. Ювелирные изделия с чешским гранатом носила и русская императрица Екатерина Великая. Есть исторические записи о том, что она появлялась на балу в Вене с гранатовым гарнитуром. Гранатовую пчелу как личный символ для себя выбрал и император Наполеон Бонапарт.

Чешские ювелиры начали активно использовать гранат в готический период. В это же время появились и его стеклянные имитации. При дворе императора Рудольфа II (около 1600 г.) гранатами стали украшать посуду и интерьеры на Пражском граде.

Одни из самых известных драгоценностей с чешским гранатом появились при правлении Марии-Терезии. В тот период немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте подарил своей любовнице, юной баронессе Ульрике фон Леветцов, гарнитур, который позже стал известен во многих странах мира, а теперь хранится в Национальном чешском музее.

В эпоху барокко из граната изготавливали не только украшения, но и предметы религиозного значения. Например, уникальную дароносицу (монстрацию) для собора святого Николая в Праге украсили 368 чешскими гранатами, 19 алмазами и 135 хрустальными кристаллами.

Периодом расцвета чешского граната считается эпоха классицизма (от позднего XVIII века до конца XIX века). В это время гранатом украшали четки, кресты, браслеты, колье, сережки, гребни, диадемы, медальоны и перстни. Ювелиры комбинировали гранаты с другими драгоценными камнями, кристаллами или яшмой.

Массовое производство украшений с гранатом в Чехии началось в конце XIX века. Изделия этого времени отличались богатым дизайном. В этот период во многих странах прославился чешский ювелир Ян Рейман и его фирма Jan Reimann. Фирменные магазины Реймана работали не только в Праге и курортных чешских городах, но и в Вене, Берлине, Варшаве, Париже, Москве, Санкт-Петербурге и Одессе.

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Главный представитель современного производства ювелирных украшений с чешским гранатом – компания Granát Turnov, которая стала монополистом по добыче граната на территории Чехии. Ее представители утверждают, что спрос на чешский гранат не утихает до сих пор. Ювелирные изделия с красивым драгоценным камнем глубокого красного цвета любят и чехи, и иностранцы. Поэтому Granát Turnov экспортирует свою продукцию в более чем 40 стран, включая и Россию. Больше всего украшений с чешским гранатом вывозят в Германию, Францию, Данию и Новую Зеландию.

Фирменные магазины Granát Turnov расположены по всей Чехии. Если вы хотите купить чешский гранат в Праге, заходите именно в такие магазины. Приобретая украшения в них, вы можете быть уверены в том, что выбираете оригинальное изделие с настоящим чешским гранатом.

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