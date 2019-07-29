CzechDesign: небанальные сувениры и подарки из Чехии

Забудьте о старомодном хрустале и китайской штамповке. Журнал CzechDesign подготовил обзор продукции молодых чешских дизайнеров, которая идеально подойдет в качестве сувениров для любителей Чехии и подарков для иностранцев.

Фото: Tomáš Dittrich

Чехия на тарелке

Дизайнер Максим Велчовский создал серию посуды — мисок и подносов — в форме Чешской Республики. Можно выбрать между чисто белыми лаконичными изделиями и теми, что украшены традиционным луковым узором и по цветовому решению напоминают гжель. В коллекции присутствует очень узнаваемый чешский предмет: прямоугольная тарелка, на которой подают сосиски с хлебом на вынос. Она выглядит в точности как бумажная, но выполнена из фарфора.

Носки

В последние годы носки стали важной частью гардероба — они дают возможность не слишком навязчиво рассказать окружающим о своих вкусах и интересах. Словацкая марка Fusakle выпускает носки, украшенные стилизованными изображениями достопримечательностей Праги и Братиславы и персонажей чехословацких мультфильмов. Эти изделия сейчас можно не только онлайн, но и во многих торговых центрах.

А молодой бренд We Are Ferdinand помимо прочего предлагает носки с традиционными узорами Моравской Валахии.

Источник: We Are Ferdinand

Памятники на ладони

Тем, кто не первый год живет в Праге, архитектурные шедевры столицы могли примелькаться, но туристы многое бы отдали за то, чтобы увезти с собой трехмерный образ Танцующего дома, Карлова моста или Староновой синагоги. Марка PORIGAMI, за которой стоит Тереза Градилкова, изготавливает из бумаги объемные изображения отдельных достопримечательностей и стилизованные панорамы, например «Винограды и Жижковская телебашня» или «Петршин». В ее интернет-магазине представлены композиции на тему «кубизм», «чешское барокко» и панельные дома из бумаги. Цены довольно бюджетные.

Источник: интернет-магазин Porigami

Игрушки (не)нашего детства

У большинства детей в Чехословакии в 70-х годах прошлого века дома «жили» синий слон, желтый жираф или красный бык. В Советском Союзе были больше распространены надувные телефоны, но и животные иногда встречались. Выпуск культовых надувных игрушек в Чехии прекратился в 2000-х из-за невозможности конкурировать с продукцией из Китая. Теперь марка Fatra представила реплики ретроигрушек, которые можно купить онлайн, так что вернуться в детство проще, чем кажется.

Источник: интернет-магазин Fatra

По материалам czechdesign.cz