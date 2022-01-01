История чешского стекла. Учимся разбираться в антиквариате

Начиная с 13 века, производство стекла набирает обороты и распространяется в горных районах чешских земель. В 14 веке чешское стекло набирает популярность не только у шляхты, но и, согласно археологическим раскопкам, у мещан, и это, несмотря на высокую цену стеклянных изделий.
Самый значимый момент в истории производства чешского стекла настал в 16 веке, когда чешские ремесленники научились плавить синее кобальтовое стекло, что в итоге привело к производству чешского хрусталя. 17 век принес успех в производстве лазури и гиалита.
Чешское стекло в средние века вобрало в себя все культурное наследие того времени. Кроме достаточной прозрачности стекла, стеклянные изделия, а именно, бокалы, бижутерия, вазы, бусы, люстры из чешского стекла, выделялись своей формой и украшениями в готическом стиле. Однако со временем стеклянная продукция обрела свой уникальный неповторимый чешский стиль, именно поэтому в литературе ее называют «чешское стекло».
Во времена Средневековья чешское стекло производили из зеленоватого стекломатериала, называли его «лесное» стекло. В отличие от Германии, в которой варили стекло темно-зеленое, чешское стекло имело более светлый цвет, которое в дальнейшем превратилось в хрусталь. Такая удивительная прозрачность и светлые оттенки стекла, сделали чешское стекло в 14 веке востребованным не только у себя дома, но и Германии, Франции и Фландрии.
Во времена Ренессанса в середине 16 века в Чехии появляется новая техника эмалевой росписи стекла. Такая техника дошла в Чехию их Венеции, однако в отличие от венецианского стиля, чешская роспись была более «приземленной» в духе средневекового Ренессанса. Часто на изделиях отображался средневековый быт, гербовые знаки и портреты представителей шляхты. Эмалевая роспись стекла имела не только декоративную функцию, но и позволяла скрыть некоторые дефекты в изделиях.
После «30-летней» войны в Чехии стали варить прозрачное стекло, которое получило название «чешский хрусталь». Это было пиком развития чешского стекловарения.
В первой половине 19 века в Новом Бору (Nový Bor) жил и работал «маг» стекловарения Бедржих Эгерман (Bedřich Egermann). Именно он первым стал экспериментировать с разноцветным стеклом. Эгерман (Egermann) был настолько успешным, что сломал стереотип, что прозрачное стекло самое лучшее, нашел свой уникальный стиль и вывел изделия из цветного стекла на вершину стекловарения.
Чешское стекло стало эталоном идеального и дорогого стекла. В 1873 году стекольные заводы «Адольфов» и «Аннин» выставляли свою продукцию на Всемирной выставке в Вене, где получили высочайшее признание качества. В 1893 году чешское стекло из стекольного завода «Lötz» получило награду, но самой большой наградой для стекла было признание и успех на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.
Чешское стекло и сделанные из него бокалы, люстры, бижутерия еще со Средневековья имели особое положение. Продукция из стекла настолько популярна, что ее можно встретить в любом уголке мира. До сих пор чешское стекло несет старинные традиции и является эталоном.
Сегодня изделия из чешского стекла, в том числе производства "Богемия" вы можете приобрести в многочисленных торговых центрах и специализированных магазинах Праги.
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