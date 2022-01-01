История чешского стекла. Учимся разбираться в антиквариате

Изделия из чешского стекла (браслеты, бусы), найденные на территории Чехии, датируются 3 веком до н.э., во времена оседлости Кельтских племен, но считается, что данное стекло было привезено. Некоторые стеклянные украшения датируются 12 веком. Обнаружены они были на территории бывшей Великой Моравской Империи, и, вероятнее всего, были там же и произведены. Письменное упоминание о стекле и о его производстве найдено в документах 13 века.

Фото: Фото:fotki.yandex.ru

Начиная с 13 века, производство стекла набирает обороты и распространяется в горных районах чешских земель. В 14 веке чешское стекло набирает популярность не только у шляхты, но и, согласно археологическим раскопкам, у мещан, и это, несмотря на высокую цену стеклянных изделий.



Самый значимый момент в истории производства чешского стекла настал в 16 веке, когда чешские ремесленники научились плавить синее кобальтовое стекло, что в итоге привело к производству чешского хрусталя. 17 век принес успех в производстве лазури и гиалита.



Чешское стекло в средние века вобрало в себя все культурное наследие того времени. Кроме достаточной прозрачности стекла, стеклянные изделия, а именно, бокалы, бижутерия, вазы, бусы, люстры из чешского стекла, выделялись своей формой и украшениями в готическом стиле. Однако со временем стеклянная продукция обрела свой уникальный неповторимый чешский стиль, именно поэтому в литературе ее называют «чешское стекло».



Во времена Средневековья чешское стекло производили из зеленоватого стекломатериала, называли его «лесное» стекло. В отличие от Германии, в которой варили стекло темно-зеленое, чешское стекло имело более светлый цвет, которое в дальнейшем превратилось в хрусталь. Такая удивительная прозрачность и светлые оттенки стекла, сделали чешское стекло в 14 веке востребованным не только у себя дома, но и Германии, Франции и Фландрии.



Во времена Ренессанса в середине 16 века в Чехии появляется новая техника эмалевой росписи стекла. Такая техника дошла в Чехию их Венеции, однако в отличие от венецианского стиля, чешская роспись была более «приземленной» в духе средневекового Ренессанса. Часто на изделиях отображался средневековый быт, гербовые знаки и портреты представителей шляхты. Эмалевая роспись стекла имела не только декоративную функцию, но и позволяла скрыть некоторые дефекты в изделиях.



После «30-летней» войны в Чехии стали варить прозрачное стекло, которое получило название «чешский хрусталь». Это было пиком развития чешского стекловарения.



В первой половине 19 века в Новом Бору (Nový Bor) жил и работал «маг» стекловарения Бедржих Эгерман (Bedřich Egermann). Именно он первым стал экспериментировать с разноцветным стеклом. Эгерман (Egermann) был настолько успешным, что сломал стереотип, что прозрачное стекло самое лучшее, нашел свой уникальный стиль и вывел изделия из цветного стекла на вершину стекловарения.





Чешское стекло стало эталоном идеального и дорогого стекла. В 1873 году стекольные заводы «Адольфов» и «Аннин» выставляли свою продукцию на Всемирной выставке в Вене, где получили высочайшее признание качества. В 1893 году чешское стекло из стекольного завода «Lötz» получило награду, но самой большой наградой для стекла было признание и успех на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.



Чешское стекло и сделанные из него бокалы, люстры, бижутерия еще со Средневековья имели особое положение. Продукция из стекла настолько популярна, что ее можно встретить в любом уголке мира. До сих пор чешское стекло несет старинные традиции и является эталоном.

Сегодня изделия из чешского стекла, в том числе производства "Богемия" вы можете приобрести в многочисленных торговых центрах и специализированных магазинах Праги.

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день