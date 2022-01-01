Шоппинг-экскурсия по Праге: 5 лучших секонд-хендов и винтажных магазинов

Столица Чехии — одно из самых подходящих мест, чтобы «охотиться» за винтажными и просто качественными вещами из секонд-хендов. Выбор большой и набрести на такой секонд-хенд можно даже случайно. Вполне возможно, что первый такой магазинчик прячется за углом уже в вашем районе!

Сегодня мы расскажем о самых известных местах и сетях магазинов, из которых можно составить целый шоппинг-маршрут: от более консервативных и недорогих вариантов до смелых и более дорогих.



Textile House

Сеть магазинов б/у одежды, которая представлена не только в Праге, но и по всей Чехии. Бывают дополнительные акции и скидки по некоторым дням. Если постараться, то можно отхватить хорошую вещь — пальто, пиджак, куртку и т.д., — например, всего за 50 крон.

Филиалы магазинов большие и вещи там представлены скорее базовые и чаще простые: одежда, обувь, бытовой текстиль, недорогие аксессуары и сумки. Подойдет, чтобы недорого одеть ребенка и без труда найти что-то простое, например, белые футболки.

Для тех, кто ищет что-то необычное, лучше обратить внимание на более дорогие и оригинальные винтажные магазины. Тем не менее, несмотря на дешевизну и повсеместную распространённость, покупать одежду из Textile House не стесняется даже журнал Vogue. Это верный признак, что стиль можно найти везде!

Textile House в журнале Vogue. Источник изображения

Этот магазин высоко оценил даже TripAdvisor. Здесь вы найдете не только одежду, но и приятные мелочи «для души», чехлы для телефонов, книги и даже товары для детей и домашних любимцев. В некоторых магазинах можно присмотреть и бытовые приборы и посуду.

Thrift Store — как уютная мини-барахолка, где нужно именно искать нужную вещь, но если обнаружить что-то редкое, что вы давно искали, то счастью не будет предела. Например, старую музыкальную шкатулку, картину или винил. Кроме того, магазин принимает пожертвования от посетителей, так что если вам надоела какая-то вещь, то вместо того, чтобы выкидывать, вы можете её просто отдать.

Всего в Праге есть три таких магазина, а найти их можно по указанным адресам на сайте.

Комиссионный магазин с уникальными винтажными вещами. Однако это не то место, куда стоит идти ради экономии, так как цены здесь напоминают обычные магазины при том, что здесь можно найти на самом деле качественные дорогие бренды б/у. Тем не менее с некоторой одеждой можно ознакомиться на удобном сайте, прицениться заранее и даже заказать что-то онлайн.

Есть кастомизированные вещи, оригинальная одежда 90-х, 80-х и так далее. Идеально для тех, кому не хватает того, что предлагает обычный масс-маркет.

Адрес: Oldřichova 427/31, 128 00 Praha 2-Vinohrady

Бутик 5th Avenue предлагает одежду и аксессуары от ведущих мировых дизайнерских брендов. В бутике вы найдете такие бренды, как Escada, Burberry, Miu Miu, Prada, Armani, Calvin Klein, Michael Kors, Louis Vuitton, Fendi, Dior, Salvatore Ferragamo и многие другие.

Винтажный бутик не ограничивается только брендовой одеждой. Например, у них есть еще филиалы с менее дорогими б/у марками.

Адрес: K Brusce 9, Prague 6

Это место — наша личная находка, поэтому выдаем вам его по секрету. Магазинчик открылся совсем недавно, а внутри вас встретит прекрасная атмосфера с легкой ноткой китча. Много одежды «как с маминого и папиного плеча», настоящих винтажных вещей — кожаные куртки, платья, сумки, качественная и актуальная сегодня обувь. Если в вас есть бунтарский дух и вы любите отхватить что-нибудь оригинальное, например, кожаную куртку как у Джонни Деппа из такого же фильма «Плакса», то это место — для вас.

Адрес: Roháčova 146/11, 130 00 Praha 3-Žižkov





Пишите в комментариях, есть ли у вас любимые винтажные и б/у магазины в Праге?

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