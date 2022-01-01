Чешская косметика: что купить себе или везти в подарок? Декоративная и натуральная косметика, которой пользуются чешки

Какие косметические бренды существуют в Чехии, и какими своими сильными сторонами они могут похвастаться? В статье мы расскажем, что купить себе, а также везти в подарок близким.

Dermacol

Dermacol — косметический бренд, основанный в Чехословакии в 1966 году. Бестселлер бренда — тональные средства. Есть широкий выбор веганских продутов. В целом, цены на косметику довольно бюджетные при том, что продукция качественная. За регистрацию на сайте дают бонус в размере 100 крон, который можно потрать на косметику Dermacol.

Историческая справка: Первоначально продукция Dermacol родилась на основе совместного сотрудничества гримеров киностудии Баррандов и дерматологов Инстритута медицинской косметологии в Праге. Общими усилиями они произвели одно из первых исключительно качественных тональных средств, которое стало популярным не только в Чехословакии, но даже в Голливуде. Уже как несколько десятилетий Dermacol — лидер в плане декоративной косметики.

Manufaktura

Ксметика Manufaktura отличается содержанием оригинальных ингредиентов – чешского пива, вина, карловарской соли, лекарственных трав и фруктов, характерных для чешских садов, огородов и лугов.

Сильная сторона Manufaktura — уходовая натуральная косметика. Здесь вы найдете крема, гели для душа и другие предметы для «домашнего спа» с приятной отдушкой. Особенно рекомендуем присмотреться к их линейке с запахом абрикоса, а также необычной «пивной» линейке.

В июле 2022 года Manufaktura начала постепенный переход на «эко-продажи», это означает, что некоторые средства в магазине можно просто перелить в свою собственную бутылочку от шапмпуня, не загрязняя природу использованием еще одной упаковки.

Впрочем, фирма не всегда занималась именно косметикой.

Историческая справка: Сначала в 1991 году создатели решили продавать туристам сувениры, которые бы представляли чешские традиции, — таким образом они объединили более 250 мелких ремесленников.

Однако основной склад Manufaktura располагался в помещении бывшей мыловаренной фабрики Kadlec в Либни, что и натолкнуло создателей на мысль возобновить старинное производство глицеринового мыла. Мыло постепенно дополнялось другими косметическими продуктами, при разработке которых создателей вдохновляли и продолжают вдохновлять чешская история и природа. Именно поэтому со временем создатели марки объединили всю косметическую концепцию с идеей домашнего спа.

Ryor

Ценовая политика Ryor разработана таким образом, чтобы среднестатистическая чешская женщина могла позволить себе 4 основных продукта – средство для снятия макияжа, тоник, дневной и ночной крем. Выбор очень широкий, а при покупке на сайте онлайн можно бесплатно выбрать пробники в отдельном разделе сайта.

Компания занимается и индивидуальным консультированием, так что если вы не знаете, как выбрать нужные продукты, то можно написать им на сайте. Компания ставит своей целью обучать клиентов правильному уходу, что отличает ее среди брендов, «запугивающих» клиентов последствиями неправильной уходовой рутины.

Историческая справка: Косметический бренд Ryor был основан в 1991 году в семейном доме в Страгове, Прага. Его основательница, Ева Штепанкова (1945 года рождения), — живая легенда чешского бизнеса. Она является основателем и 100% владельцем чешской косметической компании Ryor.

Кто знает, возможно марки Ryor могло и не быть! Ведь в старших классах Ева влюбилась в мальчика, увлекавшегося химией, и именно это повлияло на ее выбор колледжа. Любовь была недолгой, но Ева Штепанкова стала инженером-химиком. Поработав руководителем производства Института лечебной косметики, она основала в своем доме компанию Ryor, которая занималась производством косметики для профессиональных салонов красоты, а затем и для домашних процедур.

Saloos

Сегодня Saloos является чешским № 1 в области биокосметики для ароматерапии и крупнейшим производителем массажных масел. Компания также проводит платный очный и онлайн-курс ароматерапии.

Историческая справка: Saloos присутствует на чешском рынке уже более 29 лет. В 1993 году основатель компании Saloos Йиржи Харашта познакомился со знаменитым парфюмером, специалистом в области эфирных масел и ароматов Эмилией Трепковой.

Случайная встреча превратилась в профессиональное сотрудничество, основанное на использовании полезных свойств природных растительных запахов. Saloos — чешская семейная компания, базирующаяся в самом сердце Южной Моравии, в Бржецлаве. Не менее важным является чешский органический сертификат качества — CPK BIO, который удачно характеризует выражение «лучшее от природы». Это надежный ориентир для вашего правильного выбора и гарантия качественного состава продуктов данной фирмы.

Компания занимается натуральной ароматерапией в Чешской Республике с 1994 года. Nobilis Tilia также создали онлайн-справочник по воздействию аромата на человека, в зависимости от того, какую проблему он хочет решить.

Косметика узкоспециализированная — например, там можно найти продукты специально для беременных и кормящих матерей, детей, есть и мужская линейка.

Историческая справка: В 1994 году доктор Збынек Шедивы основал бренд ароматерапевтической косметики Nobela. В следующем году к нему были присоединились еще два партнера, и была создана компания с ограниченной ответственностью, названная в честь ее местонахождения Nobilis Tilia (латинский перевод названия города Красна Липа).

В 1996 году представители компании стояли у истоков Ассоциации чешских ароматерапевтов, а с 2002 года они были представлены в Geenhealth, Средиземноморской ассоциации фитотерапевтов, основанной на фармацевтическом факультете в Монпелье, Франция. Представители компании Nobilis Tilia активно участвуют в лекционно-образовательной деятельности Чешского института ароматерапии, в том числе в организации курсов для населения в штаб-квартире компании. Частью этой презентационной и образовательной деятельности также является публикационная деятельность.

Предприятие находится в центре Влчи Горы. После 2015 года компания Nobilis Tilia создала там свой клиентский центр, который включает в себя чайную и фирменный магазин.

Бренд также проявляет социальную активность в виде долгосрочного сотрудничества с различными проектами и инициативами. Помимо Фонда Зденки Жадниковой, Союза акушерок и Ассоциации поддержки семьи, они также спонсируют ряд региональных культурных и спортивных мероприятий.

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