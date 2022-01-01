Где купить экотовары в Чехии: продукты, товары для дома и предметы гигиены

Где купить продукты без упаковки? Как быть с моющими и средствами личной гигиены, чтобы не навредить ни себе, ни природе? Для тех, кто проживает в Чехии, мы подготовили список магазинов, которые упростят переход на более экологичное ведение быта.

GreenStore

Можно заказывать товары онлайн, а можно лично посетить магазин в Праге по адресу: 28. pluku, 100 00 Praha 10-Vršovice. Кроме косметики и многоразовых ланчбоксов/кружек, здесь продаются моющие средства в больших выгодных упаковках — до 5 литров. Речь о стиральном порошке, средстве для мытья посуды, пола и прочих вещей, которые обязательно должны быть в доме.

Если вы не можете обойтись без одноразовой посуды, то в этом магазине найдете трубочки для напитков, стаканчики и тарелки из бумаги и альтернативных биоразлагаемых материалов.

Bezobalu

В магазины этой сети можно прийти со своими контейнерами и накупить всяческих специй, круп и даже макаронных изделии на развес. Для любителей сладкого в ассортименте тоже есть что выбрать. Здесь даже продаются многоразовые фильтры для кофе!

Всего в Праге находится три таких магазина, их можно найти на странице с адресами.

Manufaktura

Совсем недавно Manufaktura запустила пилотный проект, который позволяет набирать некоторые их косметические продукты в многоразовые контейнеры. Пока что доступны гель для душа LOUKA и их знаменитый «пивной шампунь», но возможно линейка для покупки без упаковок будет еще расширяться — компания будет отслеживать спрос от посетителей.



Максимальная вместимость вашего контейнера должна быть до 500 мл, а минимальная покупка не может быть менее 100 мл. На cвоем сайте компания подчеркивает, что новая опция более выгодна для покупателей, ведь цена средств без упаковки на 20% ниже.

Где можно найти такие магазины от Manufaktura?

— Прага: Westfield Chodov, Nový Smíchov, Atrium Flora

— Пардубице: Atrium Palác Pardubice

— Брно: Náměstí Svobody

— Острава: Avion Shopping Park

— Злин: Zlaté Jablko

Рынок в Праге

Старый добрый способ покупать меньше продуктов в упаковке — избегать супермаркетов и ходить на классические рынки. Впрочем, было бы здорово следить за сезонностью продуктов, чтобы закупаться по самым выгодным ценам.

Рынки — большие и маленькие, — можно найти и по всей Чехии. Внимательно изучайте часы работы, ведь некоторые из них работают только в выбранные дни и, например, только с утра. Нельзя сказать, что цены там значительно ниже тех, что в супермаркете, но там вас ждет однозначно больший выбор от местных фермеров. Приходить на рынок лучше пораньше, так как некоторые продавцы привозят ограниченное количество продуктов.

Лайфхак от редакции: бесплатный сбор овощей, фруктов, ягод и даже орехов в вашем городе. Все места самосбора по Чехии можно отыскать на карте

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