Где купить экотовары в Чехии: продукты, товары для дома и предметы гигиены

Можно заказывать товары онлайн, а можно лично посетить магазин в Праге по адресу: 28. pluku, 100 00 Praha 10-Vršovice. Кроме косметики и многоразовых ланчбоксов/кружек, здесь продаются моющие средства в больших выгодных упаковках — до 5 литров. Речь о стиральном порошке, средстве для мытья посуды, пола и прочих вещей, которые обязательно должны быть в доме.
Если вы не можете обойтись без одноразовой посуды, то в этом магазине найдете трубочки для напитков, стаканчики и тарелки из бумаги и альтернативных биоразлагаемых материалов.
В магазины этой сети можно прийти со своими контейнерами и накупить всяческих специй, круп и даже макаронных изделии на развес. Для любителей сладкого в ассортименте тоже есть что выбрать. Здесь даже продаются многоразовые фильтры для кофе!
Всего в Праге находится три таких магазина, их можно найти на странице с адресами.
Совсем недавно Manufaktura запустила пилотный проект, который позволяет набирать некоторые их косметические продукты в многоразовые контейнеры. Пока что доступны гель для душа LOUKA и их знаменитый «пивной шампунь», но возможно линейка для покупки без упаковок будет еще расширяться — компания будет отслеживать спрос от посетителей.
Максимальная вместимость вашего контейнера должна быть до 500 мл, а минимальная покупка не может быть менее 100 мл. На cвоем сайте компания подчеркивает, что новая опция более выгодна для покупателей, ведь цена средств без упаковки на 20% ниже.
Где можно найти такие магазины от Manufaktura?
— Прага: Westfield Chodov, Nový Smíchov, Atrium Flora
— Пардубице: Atrium Palác Pardubice
— Брно: Náměstí Svobody
— Острава: Avion Shopping Park
— Злин: Zlaté Jablko
Старый добрый способ покупать меньше продуктов в упаковке — избегать супермаркетов и ходить на классические рынки. Впрочем, было бы здорово следить за сезонностью продуктов, чтобы закупаться по самым выгодным ценам.
Рынки — большие и маленькие, — можно найти и по всей Чехии. Внимательно изучайте часы работы, ведь некоторые из них работают только в выбранные дни и, например, только с утра. Нельзя сказать, что цены там значительно ниже тех, что в супермаркете, но там вас ждет однозначно больший выбор от местных фермеров. Приходить на рынок лучше пораньше, так как некоторые продавцы привозят ограниченное количество продуктов.
Лайфхак от редакции: бесплатный сбор овощей, фруктов, ягод и даже орехов в вашем городе. Все места самосбора по Чехии можно отыскать на карте
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