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Где покупать бытовую технику и электронику в Чехии? Самые известные онлайн-магазины

Где покупать бытовую технику и электронику в Чехии? Самые известные онлайн-магазины

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
25 июля
14:04
724
Где чехи покупают технику? Особенности магазинов и стоимость доставки на 2022 год.

Где покупать бытовую технику и электронику в Чехии? Самые известные онлайн-магазины
Наиболее крупные магазины – это AlzaDatartCzc и Mall, их можно найти в каталоге компаний на нашем сайте.
 
Alza сегодня является одним из самых популярных во всей Чехии. Магазин был открыт в 1994 году, а с 1998 года он стал стабильно функционировать и превращаться в «электронного» гиганта на чешском рынке. Уже в 1999 году был открыт интернет-магазин Alza.cz, а сегодня по всей Европе есть 1800 точек выдачи товара. Кроме того Alza функционирует и на словацком рынке. Специализация компании очень обширна, отсюда и огромное разнообразие предлагаемого товара — не только электроника, но и товары для быта, ухода и т.д. Cеть точек выдачи постоянно растёт, по скорости и удобству доставки этот магазин практически лидирует.
 
Компания Datart является самой старой на чешском рынке электроники, она была основана в 1990 году. Однако популярности среди населения Datart добился лишь в 2005 году.  Компания в основном специализируется на домашней электронике: аудио, видео, мобильные телефоны и планшеты, а также компьютеры и ноутбуки.  В Праге только магазины компании «Datart» можно встретить в крупных торговых центрах Чехии.
 
Следующий крупный магазин – Czc.cz. Был открыт в 1998 году и изначально был направлен на интернет-торговлю товаром. Компания специализируется лишь на «мелкой» электронике: аудио, видео, телефоны, компьютеры и телевизоры. Относительно двух предыдущих гигантов «Czc» магазин поменьше, однако у него есть несколько преимуществ, например, широкий выбор сервисов по обслуживанию техники. Если ищете что-то более редкое, то стоит обязательно проверить Czc.cz.
 
Магазин Mall.cz  является самым «молодым» среди вышеперечисленных компаний, однако он не только специализируется на электронике, но и на одежде, косметике, аксессуарах и прочем. В 2000 году с интернет домена bilezbozi.cz был продан «первый» товар, таким образом, началась деятельность компании  «Mall». 
 
Название магазина
Способы оплаты
Способы доставки или самовывоза товара

Alza

Alza.cz
  • Наличными в магазине
  • Наличными при доставке курьером
  • Online картой Visa или MasterCard
  • Paypal, PaySec
  • Банковским переводом
  • Онлайн-банкинг (у некоторых банков)
  • Apple Pay, Google Pay
  • Bitcoin и другие
 
 
Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки:
  • AlzaBox — от 49 крон (забрать в выбранном месте по коду)
  • Самовывоз из отделения — бесплатно или от 45 крон при ускоренной выдаче
  • AlzaDrive — бесплатно или от 45 крон (выдача для водителей)
  • Zásilkovna — 59 крон
  • Чешская почта — от 59 Kč
  • PPL ParcelShop — 59 крон
  • AlzaPoint (большие посылки)
 
По адресу:
  • AlzaExpres по Праге — 99 крон
  • Посылки большого размера —  от 399 крон
  • Доставка за пределы Праги — 99 крон
  • Экспресс-курьер — от 189 крон

Другие возможности, которые предлагает магазин:

  • Студенческие скидки по ISIC-удостоверению

  • Товары в лизинг

  • Возможность платить в три платежа (при наличии минимально ПМЖ) и другие возможности 
Datart
Datart.cz
  • Наличными в магазине
  • Наличными при доставке курьером
  • Online картой Visa или MasterCard
  • Банковским переводом
  • Онлайн-банкинг (у некоторых банков)
  • Google Pay
Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки:
  • Самовывоз из отедения — бесплатно
  • DPD — 79 крон
  • Чешская почта — 79 крон
  • Balíkovna и Zásilkovna — 59 крон

По адресу:

  • Премиум-доставка с установкой — от 699 крон
  • Экспресс-доставка — 299 крон
  • Выбрать точное время доставки — 99 крон
  • Посылка большого размера — 299 крон

Другие возможности, которые предлагает магазин:

  • Рассрочка
  • Принимают старую технику на переработку
Mall
Mall.cz
  • Наличными в магазине
  • Наличными при доставке курьером
  • Online картой Visa или MasterCard — оплата вперёд
  • Банковским переводом
  • Онлайн-банкинг (у некоторых банков)
Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки:
  • Самовывоз из отделения выдачи — от 39 крон
  • Самовывоз MALL Box — 49 крон
  • WE|DO Point — 59 крон
  • Zásilkovna, Zásilkovna Z-Box, Balíkovna — 59 крон
  • Чешская почта — 79 крон
По адресу:
  • Выбрать точное время доставки — от 99 крон
  • На выходных — от 399 крон
  • В тот же день — от 159 крон

Другие возможности, которые предлагает магазин:

  • Бесконтактная доставка
  • Помощь с установкой — 349 крон
  • Доставка на этаж — 249 крон
  • Вывоз старой техники — бесплатно
  • Рассрочка
  • Служба «оплатить позже»
Czc
Czc.cz
 
  • Наличными в магазине
  • Наличными при доставке курьером
  • Online картой Visa или MasterCard
  • Возможность оплатить позже
  • Оплата по фактуре
  • Интернет-банкинг
  • Возобновляемый кредит
 
 
Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки:
  • Самовывоз из отделения выдачи — от 29 крон
  • WE|DO — от 69 крон
  • Zásilkovna — от 69 крон
  • Чешская почта — 89 крон
По адресу:
  • DPD — от 99 крон
  • WE|DO — от 99 крон
  • TOPTRANS — от 349 крон
  • Экспресс-курьер — от 239 крон
  • Курьер (обычная доставка) — от 129 крон

Другие возможности, которые предлагает магазин:

  • Гарантия на самые «честные цены» (если найдете дешевле, то просят сообщить сюда)
  • Рассрочка
  • Большой выбор сервисных услуг по обслуживанию купленной техники
 
Помимо данных магазинов существует еще много надежных вариантов. Среди них: eva.czelectroworld.cz и kasa.cz. Также при выборе товара советуем пользоваться такими сервисами как heureka.cz или zbozi.cz. Данные онлайн-ресурсы автоматически ищут интересующий вас товар во всех интернет магазинах и сравнивают цены. Так вы всегда будете в курсе того, где можно купить дешевле.
 

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