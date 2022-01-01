Где покупать бытовую технику и электронику в Чехии? Самые известные онлайн-магазины

Название магазина Способы оплаты Способы доставки или самовывоза товара

Alza Alza.cz Наличными в магазине

Наличными при доставке курьером

Online картой Visa или MasterCard

Paypal, PaySec

Банковским переводом

Онлайн-банкинг (у некоторых банков)

Apple Pay, Google Pay

Bitcoin и другие Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки: AlzaBox — от 49 крон (забрать в выбранном месте по коду)

Самовывоз из отделения — бесплатно или от 45 крон при ускоренной выдаче

AlzaDrive — бесплатно или от 45 крон (выдача для водителей)

Zásilkovna — 59 крон

Чешская почта — от 59 Kč

PPL ParcelShop — 59 крон

AlzaPoint (большие посылки ) По адресу: AlzaExpres по Праге — 99 крон

Посылки большого размера — от 399 крон

Доставка за пределы Праги — 99 крон

Экспресс-курьер — от 189 крон Другие возможности, которые предлагает магазин: Студенческие скидки по ISIC-удостоверению

Товары в лизинг

Возможность платить в три платежа (при наличии минимально ПМЖ) и другие возможности

Datart

Datart.cz Наличными в магазине

Наличными при доставке курьером

Online картой Visa или MasterCard

Банковским переводом

Онлайн-банкинг (у некоторых банков)

Google Pay Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки: Самовывоз из отедения — бесплатно

DPD — 79 крон

Чешская почта — 79 крон

Balíkovna и Zásilkovna — 59 крон По адресу: Премиум-доставка с установкой — от 699 крон

Экспресс-доставка — 299 крон

Выбрать точное время доставки — 99 крон

Посылка большого размера — 299 крон Другие возможности, которые предлагает магазин: Рассрочка

Принимают старую технику на переработку

Mall

Mall.cz Наличными в магазине

Наличными при доставке курьером

Online картой Visa или MasterCard — оплата вперёд

Банковским переводом

Онлайн-банкинг (у некоторых банков) Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки: Самовывоз из отделения выдачи — от 39 крон

Самовывоз MALL Box — 49 крон

WE|DO Point — 59 крон

Zásilkovna, Zásilkovna Z-Box, Balíkovna — 59 крон

Чешская почта — 79 крон По адресу: Выбрать точное время доставки — от 99 крон

На выходных — от 399 крон

В тот же день — от 159 крон Другие возможности, которые предлагает магазин: Бесконтактная доставка

Помощь с установкой — 349 крон

Доставка на этаж — 249 крон

Вывоз старой техники — бесплатно

Рассрочка

Служба «оплатить позже»