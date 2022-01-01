Где покупать бытовую технику и электронику в Чехии? Самые известные онлайн-магазины

25 июля
14:04
724
Где чехи покупают технику? Особенности магазинов и стоимость доставки на 2022 год.
Наиболее крупные магазины – это Alza, Datart, Czc и Mall, их можно найти в каталоге компаний на нашем сайте.
Alza сегодня является одним из самых популярных во всей Чехии. Магазин был открыт в 1994 году, а с 1998 года он стал стабильно функционировать и превращаться в «электронного» гиганта на чешском рынке. Уже в 1999 году был открыт интернет-магазин Alza.cz, а сегодня по всей Европе есть 1800 точек выдачи товара. Кроме того Alza функционирует и на словацком рынке. Специализация компании очень обширна, отсюда и огромное разнообразие предлагаемого товара — не только электроника, но и товары для быта, ухода и т.д. Cеть точек выдачи постоянно растёт, по скорости и удобству доставки этот магазин практически лидирует.
Компания Datart является самой старой на чешском рынке электроники, она была основана в 1990 году. Однако популярности среди населения Datart добился лишь в 2005 году. Компания в основном специализируется на домашней электронике: аудио, видео, мобильные телефоны и планшеты, а также компьютеры и ноутбуки. В Праге только магазины компании «Datart» можно встретить в крупных торговых центрах Чехии.
Следующий крупный магазин – Czc.cz. Был открыт в 1998 году и изначально был направлен на интернет-торговлю товаром. Компания специализируется лишь на «мелкой» электронике: аудио, видео, телефоны, компьютеры и телевизоры. Относительно двух предыдущих гигантов «Czc» магазин поменьше, однако у него есть несколько преимуществ, например, широкий выбор сервисов по обслуживанию техники. Если ищете что-то более редкое, то стоит обязательно проверить Czc.cz.
Магазин Mall.cz является самым «молодым» среди вышеперечисленных компаний, однако он не только специализируется на электронике, но и на одежде, косметике, аксессуарах и прочем. В 2000 году с интернет домена bilezbozi.cz был продан «первый» товар, таким образом, началась деятельность компании «Mall».
|
Название магазина
|
Способы оплаты
|
Способы доставки или самовывоза товара
|
Alza
|
|
Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки:
Другие возможности, которые предлагает магазин:
|
Datart
Datart.cz
|
|
Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки:
По адресу:
Другие возможности, которые предлагает магазин:
|
Mall
Mall.cz
|
|
Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки:
По адресу:
Другие возможности, которые предлагает магазин:
|
Czc
Czc.cz
|
|
Самовывоз или в ближайшие пункты других служб доставки:
По адресу:
Другие возможности, которые предлагает магазин:
Помимо данных магазинов существует еще много надежных вариантов. Среди них: eva.cz, electroworld.cz и kasa.cz. Также при выборе товара советуем пользоваться такими сервисами как heureka.cz или zbozi.cz. Данные онлайн-ресурсы автоматически ищут интересующий вас товар во всех интернет магазинах и сравнивают цены. Так вы всегда будете в курсе того, где можно купить дешевле.
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
читайте по теме
Последние новости:
популярное