5 трюков известных чешских супермаркетов, которые вводят в заблуждение

Все слышали о том, что самые дорогие товары размещаются на уровне глаз, самые нужные и ходовые продукты размещают в конце магазина, а в руки дают тележки, вместимость которых во много раз превосходит наши потребности, — но это еще не все! Чешские супермаркеты регулярно используют другие «мелкие» уловки, чтобы вы купили больше.

1) Вводящая в заблуждение упаковка

Маркетологи часто прибегают к использованию вводящих в заблуждение этикеток, пытаясь улучшить восприятие продукта в глазах общественности. Например, в октябре 2015 года Kaufland разместила ценник с чешским флагом и отдельную этикетку «Чешское качество» для традиционного печенья Opavia. Однако в то время печенье уже несколько месяцев производилось в Польше.

Представитель Kaufland объяснил обозначение следующим образом: «Флаг относится не тольку к месту производства, но и к поставщику, месту, происхождению ингредиентов, рецептуре и т. д.».

2) «Случайно» перепутали ценник

Обычный трюк — разместить на товаре неправильный ценник или продавец может «забыть» ввести новую цену в систему. Самое интересное в этом явлении то, что никогда не случается наоборот — мол, на ценнике стояла цена повыше, но вам пробивают её дешевле. Случается повсеместно. В таком случае всегда настаивайте на снижении цены за товар, отстаивайте свои права, даже если оплата уже произведена.

3) Что делают товары без акции в листовках со скидками?

Размещение продуктов на флаерах не случайно, а является результатом тщательного тестирования на фокус-группе. На самом деле только некоторые продукты имеют значительную скидку, а для большинства из них снижают цену лишь незначительно, чтобы «забить» место в листовке и создать видимость, что скидок в магазине полно.

3) Табличка с акцией «просто» стоит рядом или не соответствует действительности

Некоторые супермаркеты пытаются использовать листовки и вывески в точках продаж, чтобы создать впечатление о специальном предложении товаров, на которые на самом деле нет скидки. Достаточно повесить рядом табличку с надписями «Акция», «Дешево», «Выгодное предложение» или самое смелое «Дешевле не будет!».

Сеть Albert получила за это штраф от ČOI (Чешской торговой инспекции) за предложенную скидку, при том, что цена не менялась или даже была выше первоначальной, в то время, как настоящая перовоначальная цена была завышена. Tesco также получила штраф за подобный проступнок в размере 1 235 000 чешских крон в 2015 году.

4) «Ой, перепутали полку!»

Когда определенный дешевый товар заканчивается, то на его место выкладыватся якобы похожий товар, но подороже. Невнимательный покупатель подмену не обнаружит или поймёт это уже на кассе, но вряд ли он вспомнит, с какой конкретно полки брал товар, поэтому с торговой сети взятки гладки.

5) Недостаточно акционного товара

Привлечение покупателей посредством акционных листовок, чтобы они пришли за товаром, которого нет в магазинах, либо есть, но только в символических количествах. Бывает, что чтобы успеть купить акционный продукт надо рвануть в магазин уже с утра. Мы злились на других покупателей, когда на месте с товаром уже к полудню оставалась последняя упаковка? Зря, это классический прием для привлечения клиента, который придёт в магазин, обнаружит пустые «акционные» полки, но все равно что-то купит. Подобный трюк встречали, например, в Penny's и Kaufland.



А какие трюки встречали вы? Пишите в комментариях!

Источники: skrblik.cz, chi.cz

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