«Черная пятница» в 2022 году — когда ожидать самых больших скидок в Чехии?

Приближается время, когда магазины всего мира будут делать необычайные скидки на свои товары, — самый долгожданный день в году для любителей шопинга «черная пятница». Чешские магазины уже несколько лет участвуют в этом фестивале скидок. Когда ожидать «черную пятницу» в 2022 году?

«Черная пятница» традиционно приходится на пятницу после Дня благодарения в Северной Америке. Каждый год дата меняется, а в 2022-м она выпадает на 25 ноября. Впрочем, решение о том, когда наступит «черная пятница», зависит от отдельных магазинов: большинство из них предлагают товары со скидками всю неделю.

Шопинг-традиция зародилась в США

«Черная пятница» — это день безумного шопинга, когда люди отправляются за покупками, чтобы заранее купить рождественские подарки, а розничные продавцы предлагают огромные скидки на все.

В США «черная пятница» является самым загруженным днем ​​в торговых центрах с 2005 года. Скидками пользуются до 130 млн американцев ежегодно.

Интернет-магазины обычно делают скидки на товары до следующего понедельника, который называются «киберпонедельником». «Киберпонедельник» в 2022 году выпадает на 28 ноября.

«Черная пятница» в Чехии

Хотя изначально это американская традиция, сейчас праздник шопинга популярен во всем мире. В Чешской Республике интернет-магазин Alza.cz первым воспользовался этой маркетинговой кампанией, постепенно к нему присоединились и другие магазины.

В чешских магазинах принято, чтобы скидки в «черную пятницу»​ продлевались еще на несколько дней. В интересующих вас магазинах стоит начать мониторить скидки примерно 19 ноября и делать это до конца месяца. Информацию о сроках «черной пятницы» обычно можно без проблем найти на сайтах магазинов, ведь они сами устанавливают даты, как и размер скидок.

Как не стать жертвой маркетинга и правильно воспользоваться скидками на «черную пятницу»?

Заранее составьте список рождественских подарков и необходимых вам товаров. Выделите самые интересные для себя магазины, где они продаются, и подпишитесь на их интернет-рассылки, чтобы не пропустить начало акции. Выделите на «черную пятницу» отдельный бюджет на обязательные и (внимание!) спонтанные покупки. Например, если очень понравится вещь, которую вы не планировали покупать, чтобы потом не ощущать чувство вины. Пользуйтесь чешским кешбэк-сервисом при каждой онлайн-покупке. Например, Tipli. При покупке одежды используйте проверку «трех не»: не тот размер, не то качество, не с чем носить. Заманчивые цены могут подтолкнуть на покупку того, что бы мы не купили по полной цене. Поэтому всегда спросите себя: «Купил/а бы я это за полную цену?»

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