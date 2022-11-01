70 чешских интернет-магазинов, где готовятся скидки. Black Friday 2022

«Черную пятницу» в этом году с нетерпением ждут и магазины, и покупатели. Для покупателей это отличная возможность совершить покупки, которые долго откладывались из-за высокой цены, а для магазинов — способ сбыть относительно непопулярный товар. Впрочем, несмотря на «скидкоманию» в супермаркетах, продавцы потребительских товаров в Чехии не спешат разбрасываться скидками: 40% можно считать удачной находкой.

Скидки вот-вот начнутся или уже идут!

В этом году «черная пятница» пройдет 25 ноября, и можно ожидать, что она продлится как минимум всю рабочую неделю с 21 по 25 ноября. А некоторые магазины, например Alza.cz, уже объявили о старте.

Список интернет-магазинов, которые примут участие в «черной пятнице» в 2022 году

Чтобы посмотреть таблицу с мобильного устройства, убедитесь, у вас включен автоповорот экрана, и поверните телефон горизонтально:

Магазин Товары Скидка 4Camping.cz Кемпинг, одежда До 70% — уже идет ActiFit.cz Спорт До 30% Ageo.cz Предметы гигиенты До 75% Ahinsashoes Обувь До 30% Alza.cz Электроника и все остальное Уточняется — уже идет Audiolibrix Аудиокниги До 40% Benu Лекарства До 40% Bonami Мебель и все для дома До 60% BookTook.cz Книги До 60% BRUNOshop Украшения До 30% Cityzenwear.cz Одежда До 20% CZC.cz Электроника Уточняется Datart.cz Электроника Уточняется Dedoles.cz Одежда, обувь До 75% Delimano.cz Все для кухни До 70% Designville Все для дома До 30% Different.cz Одежда, обувь До 80% Dormeo.cz Все для спальни До 70% Dronpro Дроны До 23% e-Beko.cz Бытовые приборы До 55% Electro World Электроника До 60% Electronic.Star.cz Электроника , все для сада До 70% Expedo Мебель До 5% с промокодом blackfriday Firemnikrabicky.cz Изделия из дерева До 15% с промокодом BLACKFRIDAY Fitness007 Спорт До 30% Hannah Одежда для кемпинга До 20% Hawaj.cz Игрушки, предметы для хобби До 72% Helveti Часы До 55% HELVETIA Украшения, часы До 20% Herold řeznické potřeby Для кухни До 10% Hudy Одежда для кемпинга До 25% ImportPC ПК До 10% Keen Одежда для кемпинга До 20% Klarstein.cz Электроника , все для сада До 40% KLENOTA Украшения До 33% Knihy Dobrovský Книги До 90% Kytary.cz Музыка До 75% Luxor.cz Книги До 80% Mall.cz Электроника , предметы гигиены и т.д. До 75% Market-24.cz Детские вещи, игрушки, книги До 80% Mironet.cz Электроника До 95% Mobil Pohotovost Мобильные телефоны и аксессуары Уточняется nanoSPACE Маски и респираторы До 15% Nejlepšíbarvy.cz Краски До 10% Ochutnejorech.cz Продукты Уточняется Okay.cz Электроника , мебель До 82% Planeo Elektro Электроника До 70% Pneumatiky.cz Зимние шины До 30% POČÍTÁRNA.CZ Электроника До 70% Proslim.cz Кето-диета До 50% Robotickyvysavac.cz Робот-пылесос До 50% RCObchod.cz Радиоуправляемые игрушки, дроны До 90% Rucni-naradi.cz Все для мастерской До 10% Rybaruvkramek.cz Для рыбалки До 70% Samsung.cz Электроника До 30% Smarty.cz Мобильные телефоны и аксессуары До 67% Softcom.cz Электроника До 75% Svetsvitidel.cz Все для освещения До 70% Tescoma Кухонная утварь До 30% Topshop.cz Электроника , спорт, хобби, игрушки До 70% Trenýrkárna Нижнее больше До 30% TSBohemia.cz Электроника До 85% Venkovnisprchy.cz Для сада До 30% Vivre.cz Мебель До 90% Vyprodej.online Мода До 30% Vymaluj si sám Рисование по номерам До 40% Xiaomi.cz Мобильные телефоны и аксессуары До 36% Zahrada Ježek Все для сада До 60% Zalando Одежда , обувь До 60% Zoot.cz Одежда, обувь До 80%

Чего остерегаться?

Нужно различать реальные скидки и поддельные. Для этого лучше мониторить и сравнивать цены на выбранные товары задолго до начала «черной пятницы». Некоторые магазины повышают цену на товары перед «черной пятницей», чтобы потом написать красивые цифры в 70–80%.

Еще одна уловка — неприметное слово «до». Тот факт, что вы можете рассчитывать на скидки до 80%, иногда означает, что только одна из десяти вещей стала стоить дешевле. Скидки на другие товары могут слегка разочаровать — например, 5%.

Также помните, что в «черную пятницу» часто хотят сбыть товары, которые залежались на складе и не нужны покупателям по обычной цене. Поэтому не дайте шопинг-мании себя увлечь и хотя бы проверьте отзывы клиентов и частоту возврата товара.

Как ЕС будет регулировать использование поддельных скидок?

Согласно европейской директиве, новые правила отслеживания цен до скидок должны были вступить в силу 28 мая 2022 года, но пока этого не произошло. На данный момент поправка к Закону о защите прав потребителей ожидает одобрения сенаторов. В эту «черную пятницу» мы все еще сможем наткнуться на ненастоящие скидки, но одобренная поправка, вероятно, вступит в силу уже в начале 2023 года.

Источник: zbozi.cz

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