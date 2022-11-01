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70 чешских итернет-магазинов, где готовятся скидки. Black Friday 2022

70 чешских итернет-магазинов, где готовятся скидки. Black Friday 2022

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
10 ноября
15:44
272
Черную пятницу в этом году с нетерпением ждут и магазины, и покупатели. Для покупателей это отличная возможность совершить покупки, которые долго откладывались из-за высококой цены, а для магазинов, по крайней мере в Чехии, — способ сбыть относительно непопулярный товар со скидкой. Впрочем, несмотря на «скидкоманию» в супермаркетах, продавцы, например, электроники в Чехии не спешают этими самыми скидками разбрасываться — 40% можно считать удачной находкой.

70 чешских итернет-магазинов, где готовятся скидки. Black Friday 2022

Скидки вот-вот начнутся или уже идут!

В этом году Черная пятница пройдет 25 ноября, и можно ожидать, что будет как минимум всю эту рабочую неделю (с 21 по 25 ноября). Хотя некоторые магазины, например, Alza.cz, уже вчера объявили о старте.

 

Список интернет-магазинов, которые примут участие в Черной пятнице в 2022 году

Чтобы посмотреть таблицу с мобильного устройства убедитесь, у вас включен автоповорот экрана, и поверните телефон горизонтально:

Магазин Товары Скидка
4Camping.cz Кемпинг, одежда До 70 % — уже идёт
ActiFit.cz Спорт До 30%
Ageo.cz Предметы гигиенты До 75 %
Ahinsashoes Обувь До 30%
Alza.cz Электроника и все остальное Уточняется — уже идет
Audiolibrix Аудиокниги До 40%
Benu Лекарства До 40%
Bonami Мебель и все для дома До 60%
BookTook.cz Книги До 60 %
BRUNOshop Украшения До 30%
Cityzenwear.cz Одежда До 20%
CZC.cz Электроника Уточняется
Datart.cz Электроника Уточняется
Dedoles.cz Одежда, обувь До 75 %
Delimano.cz Все для кухни До 70 %
Designville Все для дома До 30%
Different.cz Одежда, обувь До 80%
Dormeo.cz Все для спальни До 70 %
Dronpro Дроны До 23%
e-Beko.cz Бытовые приборы До 55 %
Electro World Электроника До 60%
Electronic.Star.cz Электроника, все для сада До 70 %
Expedo Мебель До 5% с промокодом blackfriday
Firemnikrabicky.cz Изделия из дерева До 15% с промокодом BLACKFRIDAY
Fitness007 Спорт До 30%
Hannah Одежда для кемпинга До 20%
Hawaj.cz Игрушки, предметы для хобби До 72 %
Helveti Часы До 55%
HELVETIA Украшения, часы До 20%
Herold řeznické potřeby Для кухни До 10%
Hudy Одежда для кемпинга До 25%
ImportPC ПК До 10%
Keen Одежда для кемпинга До 20%
Klarstein.cz Электроника, все для сада До 40 %
KLENOTA Украшения До 33%
Knihy Dobrovský Книги До 90 %
Kytary.cz Музыка До 75 %
Luxor.cz Книги До 80 %
Mall.cz Электроника, предметы гигиены и т.д. До 75 %
Market-24.cz Детские вещи, игрушки, книги До 80 %
Mironet.cz Электроника До 95%
Mobil Pohotovost Мобильные телефоны и аксессуары Уточняется
nanoSPACE Маски и респираторы До 15%
Nejlepšíbarvy.cz Краски До 10%
Ochutnejorech.cz Продукты Уточняется
Okay.cz Электроника, мебель До 82%
Planeo Elektro Электроника До 70%
Pneumatiky.cz Зимние шины До 30%
POČÍTÁRNA.CZ Электроника До 70%
Proslim.cz Кето-диета До 50%
Robotickyvysavac.cz Робот-пылесос До 50 %
RCObchod.cz Радиоуправляемые игрушки, дроны До 90 %
Rucni-naradi.cz Все для мастерской До 10%
Rybaruvkramek.cz Для рыбалки До 70%
Samsung.cz Электроника До 30 %
Smarty.cz Мобильные телефоны и аксессуары До 67%
Softcom.cz Электроника До 75%
Svetsvitidel.cz Все для освещения До 70 %
Tescoma Кухонная утварь До 30%
Topshop.cz Электроника, спорт, хобби, игрушки До 70 %
Trenýrkárna Нижнее больше До 30%
TSBohemia.cz Электроника До 85 %
Venkovnisprchy.cz Для сада До 30%
Vivre.cz Мебель До 90 %
Vyprodej.online Мода До 30%
Vymaluj si sám Рисование по номерам До 40%
Xiaomi.cz Мобильные телефоны и аксессуары До 36%
Zahrada Ježek Все для сада До 60%
Zalando Одежда, обувь До 60%
Zoot.cz Одежда, обувь До 80%

Чего остерегаться?

Нужно различать скидку и якобы скидку. Поэтому необходимо мониторить и сравнивать цены на выбранные товары задолго до начала Черной пятницы, чтобы можно было сравнить цену «до» и «после». Беда некоторых продавцов в том, что они повышают цену на товары непосредственно перед «Черной пятницей», чтобы потом написать красивые цифры 70-80%.

Еще одна уловка — неприметное слово «до». Тот факт, что вы можете рассчитывать на скидки «до 80%!», иногда означает, что только 1 из 10 вещей стала стоить дешевле. Скидки на другие довары могут слегка разочаровать — например, 5%. 

Также помните, что на «Черную пятницу» часто хотят сбыть товары, которые залежались на складе и которые покупатели не хотят брать по обычной цене. Поэтому не дайте себя увлечь шоппинг-мании и хотя бы проверьте отзывы клиентов и частоту возврата товара.

 

Как ЕС будет регулировать использование «поддельных» скидок?

Согласно европейской директиве, новые правила отслеживания цен до скидок должны были вступить в силу к 28 мая 2022 года, но пока этого не произошло. На данный момент поправка к Закону о защите прав потребителей ожидает одобрения сенаторов. В эту «Черную пятницу» мы все еще сможем наткнуться на ненастоящие скидки, но одобрения поправка, вероятно, вступит в силу уже в начале 2023 года.

 

Источник: zbozi.cz

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