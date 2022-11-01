70 чешских итернет-магазинов, где готовятся скидки. Black Friday 2022

Черную пятницу в этом году с нетерпением ждут и магазины, и покупатели. Для покупателей это отличная возможность совершить покупки, которые долго откладывались из-за высококой цены, а для магазинов, по крайней мере в Чехии, — способ сбыть относительно непопулярный товар со скидкой. Впрочем, несмотря на «скидкоманию» в супермаркетах, продавцы, например, электроники в Чехии не спешают этими самыми скидками разбрасываться — 40% можно считать удачной находкой.

Скидки вот-вот начнутся или уже идут!

В этом году Черная пятница пройдет 25 ноября, и можно ожидать, что будет как минимум всю эту рабочую неделю (с 21 по 25 ноября). Хотя некоторые магазины, например, Alza.cz, уже вчера объявили о старте.

Список интернет-магазинов, которые примут участие в Черной пятнице в 2022 году

Чтобы посмотреть таблицу с мобильного устройства убедитесь, у вас включен автоповорот экрана, и поверните телефон горизонтально:

Магазин Товары Скидка 4Camping.cz Кемпинг, одежда До 70 % — уже идёт ActiFit.cz Спорт До 30% Ageo.cz Предметы гигиенты До 75 % Ahinsashoes Обувь До 30% Alza.cz Электроника и все остальное Уточняется — уже идет Audiolibrix Аудиокниги До 40% Benu Лекарства До 40% Bonami Мебель и все для дома До 60% BookTook.cz Книги До 60 % BRUNOshop Украшения До 30% Cityzenwear.cz Одежда До 20% CZC.cz Электроника Уточняется Datart.cz Электроника Уточняется Dedoles.cz Одежда, обувь До 75 % Delimano.cz Все для кухни До 70 % Designville Все для дома До 30% Different.cz Одежда, обувь До 80% Dormeo.cz Все для спальни До 70 % Dronpro Дроны До 23% e-Beko.cz Бытовые приборы До 55 % Electro World Электроника До 60% Electronic.Star.cz Электроника , все для сада До 70 % Expedo Мебель До 5% с промокодом blackfriday Firemnikrabicky.cz Изделия из дерева До 15% с промокодом BLACKFRIDAY Fitness007 Спорт До 30% Hannah Одежда для кемпинга До 20% Hawaj.cz Игрушки, предметы для хобби До 72 % Helveti Часы До 55% HELVETIA Украшения, часы До 20% Herold řeznické potřeby Для кухни До 10% Hudy Одежда для кемпинга До 25% ImportPC ПК До 10% Keen Одежда для кемпинга До 20% Klarstein.cz Электроника , все для сада До 40 % KLENOTA Украшения До 33% Knihy Dobrovský Книги До 90 % Kytary.cz Музыка До 75 % Luxor.cz Книги До 80 % Mall.cz Электроника , предметы гигиены и т.д. До 75 % Market-24.cz Детские вещи, игрушки, книги До 80 % Mironet.cz Электроника До 95% Mobil Pohotovost Мобильные телефоны и аксессуары Уточняется nanoSPACE Маски и респираторы До 15% Nejlepšíbarvy.cz Краски До 10% Ochutnejorech.cz Продукты Уточняется Okay.cz Электроника , мебель До 82% Planeo Elektro Электроника До 70% Pneumatiky.cz Зимние шины До 30% POČÍTÁRNA.CZ Электроника До 70% Proslim.cz Кето-диета До 50% Robotickyvysavac.cz Робот-пылесос До 50 % RCObchod.cz Радиоуправляемые игрушки, дроны До 90 % Rucni-naradi.cz Все для мастерской До 10% Rybaruvkramek.cz Для рыбалки До 70% Samsung.cz Электроника До 30 % Smarty.cz Мобильные телефоны и аксессуары До 67% Softcom.cz Электроника До 75% Svetsvitidel.cz Все для освещения До 70 % Tescoma Кухонная утварь До 30% Topshop.cz Электроника , спорт, хобби, игрушки До 70 % Trenýrkárna Нижнее больше До 30% TSBohemia.cz Электроника До 85 % Venkovnisprchy.cz Для сада До 30% Vivre.cz Мебель До 90 % Vyprodej.online Мода До 30% Vymaluj si sám Рисование по номерам До 40% Xiaomi.cz Мобильные телефоны и аксессуары До 36% Zahrada Ježek Все для сада До 60% Zalando Одежда , обувь До 60% Zoot.cz Одежда, обувь До 80%

Чего остерегаться?

Нужно различать скидку и якобы скидку. Поэтому необходимо мониторить и сравнивать цены на выбранные товары задолго до начала Черной пятницы, чтобы можно было сравнить цену «до» и «после». Беда некоторых продавцов в том, что они повышают цену на товары непосредственно перед «Черной пятницей», чтобы потом написать красивые цифры 70-80%.

Еще одна уловка — неприметное слово «до». Тот факт, что вы можете рассчитывать на скидки «до 80%!», иногда означает, что только 1 из 10 вещей стала стоить дешевле. Скидки на другие довары могут слегка разочаровать — например, 5%.

Также помните, что на «Черную пятницу» часто хотят сбыть товары, которые залежались на складе и которые покупатели не хотят брать по обычной цене. Поэтому не дайте себя увлечь шоппинг-мании и хотя бы проверьте отзывы клиентов и частоту возврата товара.

Как ЕС будет регулировать использование «поддельных» скидок?

Согласно европейской директиве, новые правила отслеживания цен до скидок должны были вступить в силу к 28 мая 2022 года, но пока этого не произошло. На данный момент поправка к Закону о защите прав потребителей ожидает одобрения сенаторов. В эту «Черную пятницу» мы все еще сможем наткнуться на ненастоящие скидки, но одобрения поправка, вероятно, вступит в силу уже в начале 2023 года.

Источник: zbozi.cz

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