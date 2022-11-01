70 чешских итернет-магазинов, где готовятся скидки. Black Friday 2022

Скидки вот-вот начнутся или уже идут!
В этом году Черная пятница пройдет 25 ноября, и можно ожидать, что будет как минимум всю эту рабочую неделю (с 21 по 25 ноября). Хотя некоторые магазины, например, Alza.cz, уже вчера объявили о старте.
Список интернет-магазинов, которые примут участие в Черной пятнице в 2022 году
Чтобы посмотреть таблицу с мобильного устройства убедитесь, у вас включен автоповорот экрана, и поверните телефон горизонтально:
|Магазин
|Товары
|Скидка
|4Camping.cz
|Кемпинг, одежда
|До 70 % — уже идёт
|ActiFit.cz
|Спорт
|До 30%
|Ageo.cz
|Предметы гигиенты
|До 75 %
|Ahinsashoes
|Обувь
|До 30%
|Alza.cz
|Электроника и все остальное
|Уточняется — уже идет
|Audiolibrix
|Аудиокниги
|До 40%
|Benu
|Лекарства
|До 40%
|Bonami
|Мебель и все для дома
|До 60%
|BookTook.cz
|Книги
|До 60 %
|BRUNOshop
|Украшения
|До 30%
|Cityzenwear.cz
|Одежда
|До 20%
|CZC.cz
|Электроника
|Уточняется
|Datart.cz
|Электроника
|Уточняется
|Dedoles.cz
|Одежда, обувь
|До 75 %
|Delimano.cz
|Все для кухни
|До 70 %
|Designville
|Все для дома
|До 30%
|Different.cz
|Одежда, обувь
|До 80%
|Dormeo.cz
|Все для спальни
|До 70 %
|Dronpro
|Дроны
|До 23%
|e-Beko.cz
|Бытовые приборы
|До 55 %
|Electro World
|Электроника
|До 60%
|Electronic.Star.cz
|Электроника, все для сада
|До 70 %
|Expedo
|Мебель
|До 5% с промокодом blackfriday
|Firemnikrabicky.cz
|Изделия из дерева
|До 15% с промокодом BLACKFRIDAY
|Fitness007
|Спорт
|До 30%
|Hannah
|Одежда для кемпинга
|До 20%
|Hawaj.cz
|Игрушки, предметы для хобби
|До 72 %
|Helveti
|Часы
|До 55%
|HELVETIA
|Украшения, часы
|До 20%
|Herold řeznické potřeby
|Для кухни
|До 10%
|Hudy
|Одежда для кемпинга
|До 25%
|ImportPC
|ПК
|До 10%
|Keen
|Одежда для кемпинга
|До 20%
|Klarstein.cz
|Электроника, все для сада
|До 40 %
|KLENOTA
|Украшения
|До 33%
|Knihy Dobrovský
|Книги
|До 90 %
|Kytary.cz
|Музыка
|До 75 %
|Luxor.cz
|Книги
|До 80 %
|Mall.cz
|Электроника, предметы гигиены и т.д.
|До 75 %
|Market-24.cz
|Детские вещи, игрушки, книги
|До 80 %
|Mironet.cz
|Электроника
|До 95%
|Mobil Pohotovost
|Мобильные телефоны и аксессуары
|Уточняется
|nanoSPACE
|Маски и респираторы
|До 15%
|Nejlepšíbarvy.cz
|Краски
|До 10%
|Ochutnejorech.cz
|Продукты
|Уточняется
|Okay.cz
|Электроника, мебель
|До 82%
|Planeo Elektro
|Электроника
|До 70%
|Pneumatiky.cz
|Зимние шины
|До 30%
|POČÍTÁRNA.CZ
|Электроника
|До 70%
|Proslim.cz
|Кето-диета
|До 50%
|Robotickyvysavac.cz
|Робот-пылесос
|До 50 %
|RCObchod.cz
|Радиоуправляемые игрушки, дроны
|До 90 %
|Rucni-naradi.cz
|Все для мастерской
|До 10%
|Rybaruvkramek.cz
|Для рыбалки
|До 70%
|Samsung.cz
|Электроника
|До 30 %
|Smarty.cz
|Мобильные телефоны и аксессуары
|До 67%
|Softcom.cz
|Электроника
|До 75%
|Svetsvitidel.cz
|Все для освещения
|До 70 %
|Tescoma
|Кухонная утварь
|До 30%
|Topshop.cz
|Электроника, спорт, хобби, игрушки
|До 70 %
|Trenýrkárna
|Нижнее больше
|До 30%
|TSBohemia.cz
|Электроника
|До 85 %
|Venkovnisprchy.cz
|Для сада
|До 30%
|Vivre.cz
|Мебель
|До 90 %
|Vyprodej.online
|Мода
|До 30%
|Vymaluj si sám
|Рисование по номерам
|До 40%
|Xiaomi.cz
|Мобильные телефоны и аксессуары
|До 36%
|Zahrada Ježek
|Все для сада
|До 60%
|Zalando
|Одежда, обувь
|До 60%
|Zoot.cz
|Одежда, обувь
|До 80%
Чего остерегаться?
Нужно различать скидку и якобы скидку. Поэтому необходимо мониторить и сравнивать цены на выбранные товары задолго до начала Черной пятницы, чтобы можно было сравнить цену «до» и «после». Беда некоторых продавцов в том, что они повышают цену на товары непосредственно перед «Черной пятницей», чтобы потом написать красивые цифры 70-80%.
Еще одна уловка — неприметное слово «до». Тот факт, что вы можете рассчитывать на скидки «до 80%!», иногда означает, что только 1 из 10 вещей стала стоить дешевле. Скидки на другие довары могут слегка разочаровать — например, 5%.
Также помните, что на «Черную пятницу» часто хотят сбыть товары, которые залежались на складе и которые покупатели не хотят брать по обычной цене. Поэтому не дайте себя увлечь шоппинг-мании и хотя бы проверьте отзывы клиентов и частоту возврата товара.
Как ЕС будет регулировать использование «поддельных» скидок?
Согласно европейской директиве, новые правила отслеживания цен до скидок должны были вступить в силу к 28 мая 2022 года, но пока этого не произошло. На данный момент поправка к Закону о защите прав потребителей ожидает одобрения сенаторов. В эту «Черную пятницу» мы все еще сможем наткнуться на ненастоящие скидки, но одобрения поправка, вероятно, вступит в силу уже в начале 2023 года.
Источник: zbozi.cz
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