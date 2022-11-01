А как же кризис? Чехи скупают все в аутлетах как сумашедшие

В нынешнем 2022 году чехи покупают товары почти как в рекордном 2019-м. Кстати, в этом году «черная пятница» стала самой успешной в истории для аутлета Prague Fashion Arena. Его руководитель Ленка Чапкова рассказывает о предрождественских продажах и изменениях в работе аутлета, связанных с энергетическим кризисом и инфляцией.

В последние дни крупные ритейлеры сообщили, что чехи покупают больше среднего, несмотря на энергетический и инфляционный кризис. «Я могу подтвердить это и от имени нашего аутлет-центра. В последнее время в СМИ появились предположения, что чехи стали больше экономить. Но исходя из того, что происходило у нас в аутлете в последние несколько выходных, я должна сказать, что это не так, люди приходят и действительно тратят деньги», — говорит Ленка Чапкова, директор Prague Fashion Arena.

«В настоящее время наши цифры показывают более высокие продажи, чем в прошлом году», — добавляет она. Но уточняет, что аутлеты (то есть торговые центры, ориентированные на распродажи и скидки — прим. ред.) всегда процветают, даже в плохие времена, так как предлагают более дешевые товары, чем обычная розница.

Высоким показателям также помогла растущая популярность «черной пятницы», к которой в последние годы присоединилось большинство розничных компаний, как офлайн-, так и онлайн-магазинов.

«Период “черной пятницы” стал для нас самой сильной неделей и выходными в этом году», — подтверждает Чапкова. «Более 70 000 человек пришли в Fashion Arena в течение всей недели рекламных акций», — говорит она, добавляя, что обычная посещаемость осенью составляла около 50 000 человек в неделю. По количеству посетителей Fashion Arena еще не достигла рекордного 2019 года, но уже недалеко от него.

«Годы ковида были очень неспокойными, после закрытия аутлета на некоторое время продажи и посещаемость внезапно стали чрезвычайно высокими. Люди пытались наверстать упущенное, и ощущался сильный “голод” по магазинам», — говорит Чапкова.

«С начала Адвента мы наблюдаем постоянный рост посещаемости. В последние выходные перед Рождеством мы ожидаем 15 000–16 000 покупателей ежедневно», — говорит она, добавляя, что в аутлете планируют регулировать въезд автомобилей на территорию и парковку в случае огромного спроса. Также будут усилены меры безопасности.

До пандемии Fashion Arena имела значительную долю иностранных покупателей. Их частично заменили местные потребители. «Иностранных покупателей не так много, но они покупают значительно больше. Покупки иностранного клиента полностью отличаются от покупок чешского клиента. В части доли продаж нам удалось выйти на показатель 8% продаж иностранным покупателям, тогда как в 2019 году он составлял около 20%», — объясняет руководитель пражского аутлет-центра.

«Что касается энергии, то у каждого арендатора есть контракт с поставщиком. Мы имеем дело с энергией только в местах общего пользования. В прошлом году мы установили “зеленую крышу”, которая помогает нам экономить энергию благодаря изоляции», — говорит Чапкова о нынешнем энергетическом кризисе.

Ритейлеры, работающие в торговом центре, ощущают увеличение расходов, но пока не уходят. Торговый центр планирует повысить арендную плату из-за расходов на электроэнергию. «Мы будем действовать в соответствии с договором, который допускает увеличение арендной платы», — заключает Ленка Чапкова.

Источник: seznamzpravy.cz

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