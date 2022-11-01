20 онлайн-магазинов Чехии, где сейчас идут распродажи: одежда, лекарства и многое другое

Время после Рождества и Нового года — самое выгодное для тех, кто хочет сэкономить, особенно себя не ограничивая. Стоило подождать всего месяц, и многие компании объявили распродажи, иногда со скидками 60-90%. Редакция 420on подготовила для вас список магазинов, где сейчас проходят выгодные акции. (Когда они закончатся, никто не знает: может, через час, а может, и сегодня вечером.)



