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20 онлайн-магазинов Чехии, где сейчас идут распродажи: одежда, лекарства и многое другое

20 онлайн-магазинов Чехии, где сейчас идут распродажи: одежда, лекарства и многое другое

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anastasiia-kn
17 января
15:24
527
Время после Рождества и Нового года — самое выгодное для тех, кто хочет сэкономить, особенно себя не ограничивая. Стоило подождать всего месяц, и многие компании объявили распродажи, иногда со скидками 60-90%. Редакция 420on подготовила для вас список магазинов, где сейчас проходят выгодные акции. (Когда они закончатся, никто не знает: может, через час, а может, и сегодня вечером.)

20 онлайн-магазинов Чехии, где сейчас идут распродажи: одежда, лекарства и многое другое

Онлайн-аптеки

 

Сhytrá lékárna 

374 продукта со скидкой или подарком — от зубных щеток до витаминов. Аптека, о которой незаслуженно мало знают.

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Dr.Max

Одна из самых широких аптечный сетей устраивает распродажу онлайн. Сейчас можно найти тут массу акций, включая 3 по цене 2, подарок к покупке и т. д.

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Lékárna.cz

На сайте доступны акции: все за 99 крон, бесплатная доставка, подарок к покупке и другие.

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Nazuby.cz

Специализированный магазин предлагает скидки на средства по уходу за зубами до 32%.

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Товары для детей

 

4kids.cz

Мегараспродажа товаров для детей, некоторые скидки превышают 45%. Большой выбор для разных возрастов, развивающие игры.

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Cпорт

 

 

bagosport.cz

Одежда для спорта — скидки от 25 до 60% весь январь.

Смотреть скидки

Amix-nutrition.cz

Спортпит — постоянные скидки на товары, где подходит (но еще не вышел) срок годности.

Cмотреть скидки

Все для хобби и работы

 

Enii-nails.cz

Все для мастеров маникюра и педикюра: от ламп до гель-лаков и декора для ногтей.

Смотреть скидки

 

azfishing.cz

Товары для рыбалки и отдыха на природе — ощутимые скидки.

Смотреть скидки

 

Магазины одежды

 

Butikovo.cz

Бюджетная одежда — скидки до 65%.

Cмотреть скидки

Bagalio.cz

Огромные скидки (до 60%) на рюкзаки, сумки, детские пеналы, многоразовые бутылки для воды и т. д.

Cмотреть скидки

 

Bushman.cz

Зимняя распродажа в магазине премиальной одежды.

Смотреть скидки

Demix.cz

Распродажа клатчей, рюкзаков, женских сумок и других аксессуаров.

Cмотреть скидки

Halbo.cz

Cкидки на обувь до 40%.

Смотреть скидки

Техника и ремонт

 

Expert.cz

В основном бытовая техника, компьютеры и мобильные телефоны. В актуальной скидочной листовке можно подобрать для себя что-то интересное.

Cмотреть скидки

Сonrad.cz

Большой выбор товаров по новогодней распродаже — от лампочек и инструментов до аксессуаров для работы за компьютером.

Смотреть скидки

Книги

 

Knihy Dobrovský

Не только учебники и бестселлеры, но и предметы фэндома — StarWars, Disney, Marvel и т. д.

Смотреть скидки

Страховки

 

Mansurova.cz

Проходит акция: при покупке комплексной страховки для иностранца в подарок гербовая марка на 500 крон (промокод 420ON).

Оставить заявку на акцию

Дом

 

Decoronline.cz

Cтильные товары для дома, декор и техника.

Смотреть скидки

 

Kancelarskezidle.com

Стулья в офис или дом по выгодным ценам.

Смотреть скидки

Baustore.cz

Скидки на сантехнику в Чехии. Скидка 250 крон на первый заказ по проомокоду BONUS250

Смотреть скидки

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

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