14 идей подарков на День св. Валентина и где их купить в Чехии? Быбор от 200 до 22 000 крон

А вы празднуете День святого Валентина? Если да, то наверняка уже сломали голову, что подарить второй половине и где это взять. Кто-то любит чисто символические подарки, (и да, мы правда знаем людей, которые коллекционируют носки), а кто-то ждет чего-то особенного и чрезвычайно переживает, что не может найти необычный подарок. В этот раз мы не просто перечислим идеи подарков на любой бюджет, но и приведем примеры, где это продается в Чехии.

Бюджетные подарки — 200-1000 крон

Вино, которое необычно переливается в бокале. Наверняка, вы уже массу раз видели фото в Инстаграм и Тик-Ток, где пары наслаждаются эти необычным напитком? Мы нашли, где это можно купить в Чехии! Кстати, к бутылке прилагаются еще два бокала.

Если хочется подарить менее экстравагантное вино, то можем посоветовать сайт, где сейчас качественные вина предлагаются со скидкой 10-20%.

Уютные домашние тапочки, чтобы согревали любимого/любимую в холода. Но не покупайте одни тапочки — соберите комплект тон-в-тон!

Очень необычно будет смотреться полный комплект тапочки плюс носки. На этом же сайте можно собрать комплекты с нижним бельем и даже с пижамой.

Лавандовый набор для ванны с меньшей вероятностью вызовет аллергию и понравится практически любой девушке от 18 до 88. В данном наборе собрано практически все, что надо, а милая ванночка служит необычным дополнением для декора.



Такой свечи вы еще не видели — деревянный фитиль при зажжении имитирует звук камина, что создает дополнительный уют в доме. Кроме того, данный фитиль еще и широкий, — т.е. площадь огня больше, а сама свеча горит дольше. Запах очень приятный (проверенно редакцией 420on).



Подарки подороже — более 1000 крон

Для тех, кто хочет вернуться в детство, — а вы знали, что есть лего для взрослых? Например, тематическое лего по легендарному сериалу «Друзья». Если ваша вторая половина без ума от героев сериала и искрометного юмора, то покупка лего — необычная и веселая идея хорошего подарка.

Если вы не уверены или пока мало знаете об интересах вашего возлюбленного/возлюбленной, то подарите электрическую зубную щетку. Это универсальный подарок, который порадует и мужчин, и женщин, а самое главное — поможет показать заботу о здоровье вашей второй половинки.

Никто не откажется от новых беспроводных наушников — во-первых, это удобно, во-вторых, красиво выглядит.

Если любите выбираться куда-то вместе на природу, то рассмотрите переносной динамик в качестве подарка. Он идеально дополнит свидание в малолюдных местах — на крыше, в лесу или в горах. Включаем любимую музыку и наслаждаемся обществом друг друга!

Переносной проектор — также романтично! Установите проекцию горящего камина или окна с видом на дождливый лес. Можно включить старые добрые чернобелые комедии и дополнить это двумя бокалами исключительного вина, которые мы упоминали выше.

Высшая ценовая категория — полезные и эффектные подарки

Практичные подарки, вроде очистителя воздуха, тоже отлично подойдут каждому. Цветы завянут, шоколадки будут съедены, (если не передарены), а очиститель воздуха будет приносить пользу годами, а то и десятилетиями.

Узнайте, на каком музыкальном инструменте ваш партнер всегда мечтал научиться играть. Если никаких идей нет, то можно выбрать что-то простое, расслабляющее и мелодичное, например, духовой барабан ханг. Просто послушайте, как он звучит, и этот звук вас зачарует:

Домашний биокамин можно устанавливать где угодно и в любом жилище, хоть в однокомнатной квартире. Не требует специального обслуживания, просто соблюдения определенной техники безопасности. Зато сколько уюта приносит в дом настоящий открытый огонь!

И, последний вариант, о котором вы вряд ли могли подумать раньше — это страхование. Между тем, это наиболее практичный и важный подарок, который ваша вторая половина непременно оценит. Ведь вы не только заботитесь о ее бытовом комфорте, но и переживаете за то, от каких рисков можно обезопасить ее или ее. Как известно, беда приходит, когда ее не звали, поэтому чрезвычайно приятно понимать, что твой партнер о тебе позаботился.

Мы нашли несколько страховых, которые сделают жизнь ваших близких в Чехии более безопасной: Страхование по нетрудоспособности (особенно важно для «живностников»), cтраховка от интернет-рисков, покупка комплексного страхования или автострахования.

Встречаете День св.Валентина в одиночестве и это вас беспокоит? Советуем посмотреть вот этот чешский сайт — возможно там встретится ваша половинка? Впрочем, необязательно встречать этот день с кем-то — смело купите себе один из вышеперечисленных подарков самостоятельно и устойте свидание сами себе. В конце концов, это всего лишь день, который можно чуточку скрасить.

Напишите в комментариях, какой из вышеприведённых подарков хотели бы получить от возлюбленных и почему?

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