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Скидки недели в онлайн-магазинах Чехии: промокоды от Tchibo, Disney shop, Dr.Max и других

Скидки недели в онлайн-магазинах Чехии: промокоды от Tchibo, Disney shop, Dr.Max и других

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
06 апреля
11:58
481
Экономим до 30% на некоторых товарах в Чехии.

Скидки недели в онлайн-магазинах Чехии: промокоды от Tchibo, Disney shop, Dr.Max и других

Tchibo — скидка 25% при покупке потребительских товаров вне акционного предложения на сумму свыше 2 500 чешских крон по промокоду 25za2500 (до 26.4.2023) 

Pet Center — скидка 25% на все товары по промокоду IVETA25 (срок действия не указан) 

Malvík — скидка 20% на детскую одежду по промокоду VELIKONOCE23 (до 16.4.2023) 

Bibloo — cкидка 20% на все по промокоду NELA20 (до 6.4.2023) 

Ulla Popken — скидка 350 крон при покупке на сумму от 1 599 крон по промокоду UP2023 (срок действия не указан) 

Answear — скидка до 30% на избранные товары по промокоду STL (до 11.4.2023)

KetoMix — скидка 20% на продукты, которые не участвуют в акции, по промокоду VELIKONOCE20 (срок действия не указан) 

Dr.Max — скидка 100 крон при покупке на сумму от 1 200 крон по промокоду SLEVA100DUBEN (до 15.4.2023) 

Shirttuning — скидка 10% при покупке на сумму от 1 000 крон по промокоду SLEVOVY10 (срок действия не указан) 

Disney shop — скидка 25% на отдельные игрушки и товары для дома по промокоду BAMBI25 (до 17.4.2023) 

 

Источник: facebook.com

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