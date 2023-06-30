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Апрельские скидки в онлайн-магазинах Чехии: промокоды от Notino, Sinsay, Lékárna, Dr.max и многих других

Апрельские скидки в онлайн-магазинах Чехии: промокоды от Notino, Sinsay, Lékárna, Dr.max и многих других

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
13 апреля
14:20
870
Косметика, лекарства, книги, мебель, электроника и не только! Экономим до 90% на некоторых товарах в Чехии — промокоды найдете в статье.

Апрельские скидки в онлайн-магазинах Чехии: промокоды от Notino, Sinsay, Lékárna, Dr.max и многих других
  • Malvík  

Скидка 20% на детскую одежду с промокодом VELIKONOCE23 (до 16.4.2023) 

www.malvik.cz

  • Sinsay 

Скидка 10% на весь ассортимент с кодом CZP5PROMO40 (срок действия неизвестен) и скидка 30% по промокоду PROMO30CZ (13 апреля).

www.sinsay.com

  • Květiny online

Скидка 10% на весь ассортимент живых цветов и подарков по промокоду kvetiny10 (срок действия неизвестен) 

www.kvetinyonline.cz

  • Notino

Скидка 15% на не входящую в дисконтную программу парфюмерию по промокоду PERFUMES15 (до 16.4.2023) 

www.notino.cz

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— Если вы давно хотели улучшить свой чешский путем чтения художественной литературы на этом языке, можете воспользоваться акцией магазина knihydobrovsky.cz. Минус 20 крон на книгу на чешском языке Les v domě - Aleny Mornštajnové по промокоду AFKD20LESVDOME (только до 2 мая включительно).

Скидки до 90% на книги здесь — до 16 апреля.

— Большая распродажа в онлайн-магазине электроники Kvelektro.cz. Но это еще не все: при покупке на сумму от 1 000 крон вы получите скидку 5% по промокоду AFP05RPA. При покупке на сумму от 2 000 крон скидка удваивается — получите скидку 10% по промокоду AFP10RPA. Срок действия — до конца апреля.

 

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— Неделя скидок на Lékárna.cz. Покупайте косметику, аптечные средства и средства по уходу за полостью рта по выгодным ценам. Вы найдете проверенные бренды дермокосметики, такие как La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, Bioderma, Avène или натуральную косметику Weleda. Не забыли и о других аптечных марках, косметике для волос, парфюмерии, ароматических свечах или средствах для уборки.

— До 13 апреля включительно акция на Sephora.cz BEAUTY DAYS. Скидка 20% на категорию мейк-ап при покупке на сумму свыше 1 400 крон. Промокод: BEAUTY. Только онлайн. Акция не распространяется на уже сниженные цены и на бренды Pat McGrath Labs, Rare Beauty, Sephora Favorites, Tarte и The Ordinary, R.E.M. Beauty. 

— Витамины, лекарства и прочие товары для здоровья! Скидка 100 крон в Drmax.cz при покупке на сумму свыше 1 200 крон. Акция до 14 апреля по промокоду SLEVA100DUBEN.

 — Апрельская акция от Gorenje.cz — скидка 73% на самый дешевый предмет в вашей корзине (соответственно условие: купить 2 и больше продуктов). Действует до 30 апреля.

 — Для владельцев собак Superzoo.cz предлагает скидку 5% на корм ELBEVILLE по промокоду ELBE5, действует до 30.6.2023.

 

Источник: facebook.com

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