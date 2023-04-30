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Скидки недели в онлайн-магазинах Чехии: ночь онлайн-распродаж в Sephora, промокоды Answear, Zoot и другие

Скидки недели в онлайн-магазинах Чехии: ночь онлайн-распродаж в Sephora, промокоды Answear, Zoot и другие

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 апреля
16:58
1366
Экономим до 80% на некоторых товарах в Чехии.

Скидки недели в онлайн-магазинах Чехии: ночь онлайн-распродаж в Sephora, промокоды Answear, Zoot и другие

Sephora

Акция BEAUTY NIGHT — скидка 20% на все при покупке на сумму свыше 1 800 крон. Промокод NIGHT. Акция действительна 24 апреля 2023 года (18:00-10:00) и распространяется только на онлайн-покупки.

sephora.cz

Trenýrkarná

Скидки до 80% на нижнее белье и стильные носки.

trenyrkarna.cz

Sinsay 

«Промочетверг» 20 апреля — cкидка 20% на весь ассортимент с кодом PROMOCZ20 

sinsay.com

Ornamenti — украшения

Скидка 20% на все украшения с кодом APRIL20 (срок действия не указан).

ornamenti.cz

Answear — одежда и аксессуары

Скидка 25% на ассортимент вне распродажи с кодом ANS23 (действует до 30.4.2023).

answear.cz

Wiky — детские товары

Скидка 25% на все батуты с кодом trampoliny25 (действует до 30.4.2023).

wikyhracky.cz

Zoot — одежда и аксессуары

Скидка 20% на весь ассортимент без учета партнерских продаж с кодом SPHERE20 (срок действия не указан).

zoot.cz

Krásně vůně — косметика и духи

Скидка 10% на ассортимент, не входящий в акцию, с кодом SVETOVEVUNE10 (действует до 30.4.2023).

krasnevune.cz

Květiny online

Скидка 10% на весь ассортимент живых цветов и подарков по промокоду kvetiny10 (срок действия неизвестен).

kvetinyonline.cz

KnihyDobrovsky.cz

Скидка 20 крон действует на все комиксы манга по промокоду AFKDMANGA до 30.4 включительно.

Также действует скидка 20 крон на книгу на чешском языке Les v domě - Aleny Mornštajnové по промокоду AFKD20LESVDOME (до 2 мая включительно).

Kvelektro.cz

При покупке на сумму от 1 000 крон вы получите скидку 5% по промокоду AFP05RPA. При покупке на сумму от 2 000 крон скидка удваивается — получите скидку 10% по промокоду AFP10RPA. Срок действия — до конца апреля.

Подробнее

Gorenje.cz

Апрельская акция от Gorenje.cz — скидка 73% на самый дешевый предмет в вашей корзине (условие — купить 2 и больше продуктов). Действует до 30 апреля.

ELBEVILLE 

Для владельцев собак Superzoo.cz предлагает скидку 5% на корм ELBEVILLE по промокоду ELBE5, действует до 30.6.2023.

 

Источник: facebook.com

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— Играть в игры для изучения чешского языка

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— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

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