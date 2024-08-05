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ČOI провела аудит скидок. Продавцы снова попались на обмане

Анастасия Князева
18 августа 2024
13:00
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Чешское управление торговой инспекции (ČOI) во втором квартале проверило обязательства продавцов по предоставлению скидок на товары. Процент проверок с негативными результатами увеличился с 37 до 41% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщил пресс-секретарь ČOI Франтишек Котрба. Было выписано штрафов на сумму 5,8 миллиона крон.
С апреля по июнь инспекторы ČOI провели 259 проверок акций со скидками, и нарушения правовых норм были выявлены при 106 проверках, или в 41% случаев.

Проверки проводились в отношении продавцов по всей сети рынка, включая интернет-магазины. Основной целью была проверка правильности информации о скидке на товары, честности продаж и других обязательств, предусмотренных Законом о защите прав потребителей.

Чаще всего выявлялись нарушения разделов, касающихся информации о скидках и информации о самой низкой цене, по которой товар продавался в течение 30 дней, предшествующих скидке. Это обязательство было нарушено в общей сложности в 35 случаях. Другие нарушения касались неправильного указания цены на продаваемые продукты, иногда на кассе цена была выше, чем указанная на полке, или нарушения справедливости продажи. К ним относятся, например, неправильное взвешивание и тому подобное.

«Чешские потребители часто совершают покупки по скидочным акциям и ищут выгодные предложения. Как маркетинговый инструмент скидки оказывают значительное влияние на поведение потребителей и их решения о покупке. Однако, несмотря на неоднократные проверки, продавцы по-прежнему нарушают свои законные обязательства», — заявил Котрба, пресс-секретарь ČOI.

На основании ранее выявленных нарушений во втором квартале вступили в силу 126 штрафов на общую сумму 5,78 миллиона  крон.

Наибольшие штрафы в этом квартале получили сети Penny и Kaufland, за ними следуют Billa, Lidl и Tesco.

Ритейлеры отмечают, что, хотя внутреннее законодательство и постановление ЕС обязывают их указывать последнюю самую низкую цену за 30 дней, в них нет четкого указания на то, что процентная скидка должна рассчитываться от этой цены. Поэтому сети Albert и Aldi обратились в европейские суды. Однако инспекция, а также многие эксперты по потребительскому праву отмечают, что расчет скидки соответствует методическим рекомендациям Европейской комиссии и имеет четкий смысл, чтобы избежать «ложных скидок» со стороны ритейлеров за счет повышения цены в краткосрочной перспективе, как это иногда происходит.
скидки Чехия шоппинг

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