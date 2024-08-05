ČOI провела аудит скидок. Продавцы снова попались на обмане

С апреля по июнь инспекторы ČOI провели 259 проверок акций со скидками, и нарушения правовых норм были выявлены при 106 проверках, или в 41% случаев.



Проверки проводились в отношении продавцов по всей сети рынка, включая интернет-магазины. Основной целью была проверка правильности информации о скидке на товары, честности продаж и других обязательств, предусмотренных Законом о защите прав потребителей.



Чаще всего выявлялись нарушения разделов, касающихся информации о скидках и информации о самой низкой цене, по которой товар продавался в течение 30 дней, предшествующих скидке. Это обязательство было нарушено в общей сложности в 35 случаях. Другие нарушения касались неправильного указания цены на продаваемые продукты, иногда на кассе цена была выше, чем указанная на полке, или нарушения справедливости продажи. К ним относятся, например, неправильное взвешивание и тому подобное.



«Чешские потребители часто совершают покупки по скидочным акциям и ищут выгодные предложения. Как маркетинговый инструмент скидки оказывают значительное влияние на поведение потребителей и их решения о покупке. Однако, несмотря на неоднократные проверки, продавцы по-прежнему нарушают свои законные обязательства», — заявил Котрба, пресс-секретарь ČOI.



На основании ранее выявленных нарушений во втором квартале вступили в силу 126 штрафов на общую сумму 5,78 миллиона крон.



Наибольшие штрафы в этом квартале получили сети Penny и Kaufland, за ними следуют Billa, Lidl и Tesco.



Ритейлеры отмечают, что, хотя внутреннее законодательство и постановление ЕС обязывают их указывать последнюю самую низкую цену за 30 дней, в них нет четкого указания на то, что процентная скидка должна рассчитываться от этой цены. Поэтому сети Albert и Aldi обратились в европейские суды. Однако инспекция, а также многие эксперты по потребительскому праву отмечают, что расчет скидки соответствует методическим рекомендациям Европейской комиссии и имеет четкий смысл, чтобы избежать «ложных скидок» со стороны ритейлеров за счет повышения цены в краткосрочной перспективе, как это иногда происходит.