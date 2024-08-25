Скидочные джунгли: никто больше не знает, что сколько стоит, а государство не решает эту проблему

«Часто бывает так, что представленные скидки — это не реальное ценовое преимущество, а сравнение с предыдущей ценой», — признается Милуше Трефанкова, пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли.



«Однако с самого начала мы предупреждали представителей бизнеса, что процент скидки должен быть связан с самой низкой ценой, по которой товар продавался в течение 30 дней до скидки. Недавно это было подтверждено Европейским судом», — добавила она.



Но ситуация сложнее. Торговые сети обходят положение о скидках. Местные магазины наводнены рекламными баннерами и прежде всего красочными ценниками, которые выглядят как скидки, но при ближайшем рассмотрении цены иногда оказываются совсем противоположными. Нередки случаи, когда на вывеске нет самой формулировки: скидка. В этом случае продавец пренебрегает законом, который устанавливает правило о самой низкой цене за последние 30 дней.



Дебри двойного и тройного ценообразования усугубляются различными программами лояльности. В результате сегодня в Чехии мало кто знает, какова реальная цена товара, когда в один прекрасный день его предлагают за треть цены, а затем цена снова поднимается в три раза.



В Германии и Франции, например, это регулируется лучше, так что скидки не могут быть такими огромными. Это делает уровень цен более стабильным и прозрачным. Во Франции существует максимальная скидка в 34% и максимальная доля уцененных товаров в магазине.



Что с этим делать? Министерство торговли не ответило на этот вопрос. Оно не ответило и на запрос о том, планирует ли оно принимать какие-либо меры по исправлению ситуации. Депутаты и их партии также не предложили ничего конкретного. И поскольку до выборов остался всего год, а время для принятия такого закона истекает, никаких изменений не произойдет.



Более частые и высокие штрафы?

Некоторые политики утверждают, что закон о защите прав потребителей необходимо ужесточить. В частности, к этому склоняются депутаты.



«Мы открыты к обсуждению других возможных мер. Однако я считаю важным, чтобы любые новые правила были соразмерными и не нагружали бизнес-среду сверх того, что необходимо для защиты потребителей», — сказал Карел Сметана (KDU-ČSL), заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству.



В первую очередь, однако, необходимо ужесточить контроль и санкции, считает новый лидер Народной партии и министр сельского хозяйства Марек Выборный.



«Чешское управление торговой инспекции должно активно следить за соблюдением закона о защите прав потребителей, особенно за положениями, касающимися правильного расчета скидок. В случае скидочных акций инспекция может налагать штрафы на сумму до 5 миллионов крон, и вопрос заключается в том, следует ли увеличить этот лимит», — сказал Выборный.



Нарушения почти в половине случаев

Инспекция не ответила на вопрос, почему она не проявляет особого внимания при наложении штрафов. В любом случае она далека от использования вышеупомянутого пятимиллионного лимита. Штрафы исчисляются сотнями тысяч крон. В первой половине этого года инспекторы выявили нарушения правовых норм почти в 40% проверок.



По словам Выборного, речь может идти о штрафах в размере до 10% от оборота компании. В настоящее время антимонопольное ведомство может работать с этой суммой в случае антиконкурентного поведения.



Патрик Нахер (ANO), докладчик по закону о защите прав потребителей и член экономического комитета Палаты представителей, также считает ужесточение закона и повышение штрафов правильным шагом вперед.



«Было бы целесообразно, чтобы инспекция достаточно жестко следила за соблюдением закона. Штрафы пока не демотивируют. Я не знаю, почему они пока сдерживаются, у них есть для этого средства», — сказал Нахер.



Законов достаточно

Его беспокоит ценовая политика, которая пытается «поймать» потребителей, но он не выступает за дальнейшие изменения в законодательстве. «Законы меняются слишком часто. Через некоторое время об этом будут знать только юристы. Слишком много изменений перестанут быть прозрачными для рядового потребителя, и в итоге это будет не в его пользу», — отметил Нахер.



Михал Кучера (TOP 09), еще один член Комитета по экономике и сельскому хозяйству, также считает законодательство достаточным.



По его мнению, санкции должны применяться чаще. «Высокая доля нарушений вызывает беспокойство. Вместо дальнейшего увеличения штрафов важно сосредоточиться на их сдерживающем эффекте. Я считаю наши нынешние законодательные средства достаточными, если они будут последовательно применяться», — сказал Кучера.



Представители ODS не дали комментариев по этому вопросу.



Однако сами покупатели также могут способствовать улучшению ситуации, если научатся распознавать фальшивые скидки. «Если потребителей не будут обманывать и они будут вести себя рационально, сети перестанут это делать», — считает Нахер.