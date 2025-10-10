Как будут работать магазины в Чехии 28 октября
10 октября 2025
18:00
1295
Во вторник, 28 октября 2025 года, Чехия отметит День образования независимого чехословацкого государства. В этот государственный праздник крупные магазины площадью более 200 квадратных метров по закону будут закрыты. Мелкие торговые точки могут работать, но некоторые могут сократить часы открытия.
Где можно совершить покупки?
Останутся открытыми магазины меньшей площади, а также аптеки и автозаправочные станции независимо от их размера. Исключение сделано для крупных торговых точек в аэропортах, на вокзалах и автобусных станциях. Кроме того, будут работать пункты выдачи интернет-заказов.
Однако магазины в метро, превышающие установленный лимит площади, работать не будут.
Останутся открытыми магазины меньшей площади, а также аптеки и автозаправочные станции независимо от их размера. Исключение сделано для крупных торговых точек в аэропортах, на вокзалах и автобусных станциях. Кроме того, будут работать пункты выдачи интернет-заказов.
Однако магазины в метро, превышающие установленный лимит площади, работать не будут.
За соблюдением запрета следит торговая инспекция, которая будет налагать штрафы за нарушения.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
3172
08:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
33169
22:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4657
11:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4797
18:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
9509
22:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
11879
10:54
8 СЕНТЯБРЯ 2025
11866
18:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
18579
18:00
26 АВГУСТА 2025
13814
09:40
24 АВГУСТА 2025
14271
11:00
15 АВГУСТА 2025
15444
08:30
15 АВГУСТА 2025
20119
08:30
14 АВГУСТА 2025
16778