Самый большой транспортный самолет в мире будет постоянно летать из Праги в Дубай

На выходных в Праге приземлился самый большой в мире самолет, вызвавший большой интерес любителей авиации спустя более чем четыре года. Сколько пассажиров он может разместить на линии в Дубай, что он предлагает?





Это двухклассная версия А380, имеющая 615 мест. Из них 557 — в экономическом классе, часть — еще и на верхней палубе, а затем 58 — в бизнес-классе. В задней части Airbus есть знаменитый бар, где можно приобрести легкие закуски, там можно постоять, размяться. Самолет будет летать каждый день.





Возвращается ли А380 навсегда? Была информация, что возвращение носит временный характер, до конца марта…





Это был информационный шум. Возвращение А380 носит постоянный характер, мы рассчитываем на него в зимнем и летнем расписании полетов. Причина проста, предыдущий Boeing 777 практически всегда летал полностью заполненным. Мы некоторое время искали альтернативу и, конечно, единственным вариантом был А380. Увеличение мощностей — скачок на 70%. Глядя на перспективы спроса на ближайшие месяцы, мы полагаем, что сможем продать и эту мощность.





Почему после пандемии коронавируса возвращение самолета заняло так много времени?





Это было непросто. У нас была довольно загруженная очередь в течение нескольких месяцев и лет. Было понятно, что нам нужно увеличить вместимость для Праги. Сейчас самое подходящее время.





Чтобы дать представление тем, кто хотел бы полететь в Дубай или дальше на самом большом самолете, сколько стоят билеты?





Можно сказать, что в экономе цены на билеты туда и обратно в Дубай колеблются от 13 000 крон, в бизнесе от 70 000 крон. Это зависит от сезона, в какой день вы летите, например, в праздники билеты дороже.





Дубай известен современной архитектурой, самым высоким небоскребом в мире, искусственными островами и роскошью. Что означает Дубай для вас?





Для меня Дубай — символ динамичного развития мегаполиса. Я летаю туда довольно часто, всегда обнаруживаю что-то, чего не было в прошлом году. Сейчас это, например, Музей будущего или здание «Рамка» в виде золотой фоторамки, соединяющее новую и старую части города. До Бурдж-Халифа можно добраться через крупнейший торговый центр в мире. Рядом с ним стоит небольшое, но очень интересное оперное здание. Здесь есть чем заняться независимо от того, являетесь ли вы бизнесменом, туристом или приезжаете в Дубай с семьей и детьми.





А как насчет стыковочных направлений на дальние расстояния, куда чехи чаще всего летают Emirates?





В основном это Таиланд, затем Маврикий, Мальдивы, Сейшелы или Шри-Ланка. Япония была очень популярна в последние полтора года. Не менее значима связь с Австралией и Новой Зеландией в сотрудничестве с авиакомпанией Qantas.





У Emirates есть чешские бортпроводники или пилоты, сколько?





У нас около 70 бортпроводников и стюардов. Мы стараемся, чтобы на каждом рейсе был хотя бы один человек, говорящий по-чешски. В авиакомпании работают более 4 400 пилотов, включая представителей Чехии. Один из самых известных — Давид Хецл, он был первым в истории чешским капитаном А380 еще до ковида. Сейчас он обучает пилотов и управляет новым Airbus A350. Он начнет летать из Дубая в Эдинбург в январе, но в будущем этот более современный и экономичный самолет сможет летать и в Индию или Шри-Ланку.