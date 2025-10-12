Condé Nast Traveller: Валлетта, Осло и Вена — лучшие города для посещения в Европе. Прага вошла в топ-20

Новости 420on 12 октября 2025 17:00 749

Всем известно, что Париж — великолепный город. Ни для кого не секрет, что Прага стоит посещения и что в Берлине вы прекрасно проведете время. Но, по мнению Condé Nast Traveller (CNT), лучший город для посещения в Европе — это Валлетта на Мальте.