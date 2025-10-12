Condé Nast Traveller: Валлетта, Осло и Вена — лучшие города для посещения в Европе. Прага вошла в топ-20
12 октября 2025
17:00
749
Всем известно, что Париж — великолепный город. Ни для кого не секрет, что Прага стоит посещения и что в Берлине вы прекрасно проведете время. Но, по мнению Condé Nast Traveller (CNT), лучший город для посещения в Европе — это Валлетта на Мальте.
Каждый год CNT приглашает своих читателей проголосовать за лучшие места, в которых они побывали, собирает ответы и рассчитывает общий показатель удовлетворенности, который по сути является процентом респондентов, хорошо проведших время в данном месте. Журнал охватывает своими опросами целых 500 000 человек, а это значит, что для получения высокого балла место должно понравиться очень многим людям.
На первом месте, с одобрением 97,3% путешественников, оказалась Валлетта на Мальте. Этот город, известный своей великолепной золотой архитектурой и теплой погодой, предлагает недооцененную альтернативу другим средиземноморским направлениям, таким как юг Италии или Канарские острова.
Осло занял второе место, уступив всего несколько баллов с результатом 94,4. Замкнула тройку лидеров Вена. В прошлом году она также заняла третье место, но для такого культового города это неудивительно.
Топ-20 лучших городов для посещения в Европе по версии Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards:
Валлетта, Мальта
Осло, Норвегия
Вена, Австрия
Копенгаген, Дания
Мадрид, Испания
Мюнхен, Германия
Лиссабон, Португалия
Стокгольм, Швеция
Сан-Себастьян, Испания
Пальма, Испания
Флоренция, Италия
Афины, Греция
Рим, Италия
Париж, Франция
Марсель, Франция
Рейкьявик, Исландия
Порту, Португалия
Венеция, Италия
Будапешт, Венгрия
Прага, Чехия
Фото: Константин Жданов
На первом месте, с одобрением 97,3% путешественников, оказалась Валлетта на Мальте. Этот город, известный своей великолепной золотой архитектурой и теплой погодой, предлагает недооцененную альтернативу другим средиземноморским направлениям, таким как юг Италии или Канарские острова.
Осло занял второе место, уступив всего несколько баллов с результатом 94,4. Замкнула тройку лидеров Вена. В прошлом году она также заняла третье место, но для такого культового города это неудивительно.
Топ-20 лучших городов для посещения в Европе по версии Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards:
Валлетта, Мальта
Осло, Норвегия
Вена, Австрия
Копенгаген, Дания
Мадрид, Испания
Мюнхен, Германия
Лиссабон, Португалия
Стокгольм, Швеция
Сан-Себастьян, Испания
Пальма, Испания
Флоренция, Италия
Афины, Греция
Рим, Италия
Париж, Франция
Марсель, Франция
Рейкьявик, Исландия
Порту, Португалия
Венеция, Италия
Будапешт, Венгрия
Прага, Чехия
Фото: Константин Жданов
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1376
15:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
3186
08:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
33174
22:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4662
11:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4798
18:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
9513
22:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
11881
10:54
8 СЕНТЯБРЯ 2025
11874
18:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
18584
18:00
26 АВГУСТА 2025
13814
09:40
24 АВГУСТА 2025
14273
11:00
15 АВГУСТА 2025
15451
08:30
15 АВГУСТА 2025
20126